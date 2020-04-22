Чтобы не заскучали: топ-3 совета, легко разнообразящие секс

Секс / Yaplakal

Даже в самой раскованной и умелой паре периодически приедается секс.

Портал Комсомольская правда опросил специалистов и те дали несколько советов по поводу достижения разнообразия в интиме.

Совет №1. Влага для пустыни. Многие женщины сталкиваются с неприятным симптомом сухости влагалища. Его всячески нужно избегать - как обычными средствами, так и специальным смазками.

Совет №2. Не сдерживать желаний. Сколько открытий дивных в постели людям предстоит. И тут женщинам в первую очередь не стоит быть ханжой. Во-первых, не нужно говорить со своим мужчиной на сексуальные темы

Совет №3. Всему свое время. Одно из главных заблуждений людей - сексом нужно заниматься ночью. Однако, все специалисты считают иначе. По их мнению, самые подходящие часы для интима - как раз утренние.

Напомним, ранее в Сети опубликовали топ-3 способа секс-удовлетворения мужчин. До этого эксперты рассказали, какие привычки мужчин в сексе раздражают женщин.