Исправить ситуацию: топ-3 советов по улучшению секса в паре

Топ-3 советов по улучшению секса в паре / Pixabay

Хватает к сожалению пар (особенно тех, кто долго живет вместе), у которых возникают проблемы с сексуальной жизнью.

Эксперт по отношениям Роман Мельниченко дал несколько советов таким людям, сообщает портал НВ.

Конкретно в 2020-м много пар сталкиваются со стрессом по причине пандемии коронавируса. В первую очередь, считает Мельниченко, нужно избавиться от последствий таких тревог и не пускать их в отношения. Кроме того, нужно заново учиться вспоминать или изучать свои предпочтения в сексе. В этом вопросе главное — отбросить стыд и довериться партнеру. В этом отношении могут помочь сексуальные игры.

Важно также нормально настроить сексуальные циклы в паре - чтобы желание интима возникало примерно в одно и то же время (либо же чтобы партнер/партнерша могли "настроить" вас к интимной близости, как и вы - его).

Не нужно заниматься сексом в угоду своему избраннику / избраннице и соглашаться на секс, даже если нет желания.

Напомним, ранее в Сети опубликовали топ-3 секс-поз, которые подойдут самым опытным парам. Позднее эксперты поведали, что именно нужно говорить для улучшения секса.