Сношения и года: ученые рассказали, как секс влияет на длительность жизни

Ученые рассказали, как секс влияет на длительность жизни / УНИАН

Группа ученых из Американского исследовательского университета имени Джорджа Вашингтона Сент-Луисе (штат Миссури) пришли к выводу − что активная и регулярная сексуальная жизнь способствует тому, что у людей снижается риск преждевременной смерти.

Об этом сообщает британский таблоид The Sun.

Исследователи на протяжении одиннадцати лет наблюдали за 15 269 британцами − оценивая их сексуальную активность. Ученые регулярно опрашивали добровольцев − как часто те занимаются сексом. Как оказалось, 36% занимались сексом хотя бы раз в неделю, а 72% респондентов — минимум раз в месяц.

Средний возраст участников их исследования составлял 39 лет. За все время скончались 228 добровольцев. Их них 62 участника эксперимента скончались от рака, а 29 человек — от последствий сердечно-сосудистых заболеваний.

Проанализировав полученные данные, ученые пришли к выводу: регулярная половая жизнь — не реже, чем один раз в неделю — может помочь отложить раннюю смерть на 49%. Секс на постоянной основе сокращает вероятность развития различных серьезных заболеваний почти вдвое, болезней сердца и сосудов — на 21%.

Напомним, ранее в Сети опубликовали топ-5 техник для хорошего орального секса.