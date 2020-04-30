Ученые рассказали, как связаны "обнимашки" и секс в браке

Секс и объятия в браке идут рядом / Cosmopolitan

Чем сильнее привязаны к друг другу супруги, тем больше им нравятся прикосновения любимого человека, даже если им в принципе уже поднадоел секс.

Об этом говорится в статье группы психологов из Университета Бингхэмтон (США), которую опубликовали в специализированном издании Journal of Social and Personal Relationships.

Ученые провели эксперимент, в котором принимали участие 184 супружеских пар. Каждого из супругов по отдельности опрашивали по поводу их личного отношения к физическим прикосновениям, а также по поводу того, как часто они с мужем или с женой прикасаются друг к другу в повседневной жизни. Кроме того, супругам нужно было рассказать, довольны ли они своим браком.Оказалось, что для мужей ласки и объятия — "вишенка на торте" их счастливого брака, для них важнее взаимная привязанность, а для жен - важнейший ингредиент брака.

Напомним, ранее ученые разбили самые популярные мифы о сексе. Позднее ученые спрогнозировали, когда люди начнут вступать в браки с секс-роботами.