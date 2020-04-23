Ученые рассказали, полезно ли пить кофе для хорошего секса

Секс, кофе / Журнал Максим

Кофе - не только популярный среди миллионов людей напиток, но и неплохой афродизиак. Правда, в первую очередь для мужчин, а потом уже - для женщин.

Как сообщает портал Простоесть,американские ученые проанализировали ряд научных работ и пришли к выводу, что кофе способно стимулировать приток крови к мужским гениталиям.

Именно поэтому напиток можно применять в качестве средства для улучшения эрекции. Кроме того, кофе в значительной степени повышает половое влечение у женщин.

"Исследования показывают, что кофе может улучшать интимную жизнь как мужчин, так и женщин. Мужчинам напиток помогает поддерживать стойкую эрекцию, а у женщин вызывает активизацию сексуального желания. К тому же, кофе способствует быстрому женскому оргазму", - заявили ученые.

Напомним, ранее эксперты рассказали, какие продукты быстро и легко улучшают секс. До этого медики назвали лучшую секс-позу для зачатия ребенка.