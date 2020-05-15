Ученые рассказали, сколько женщин изображают оргазм во время секса/ Cosmo

Группа исследователей из Королевского университета Канады закончила свой длительный опрос на тему:"Как часто женщины симулируют оргазм".

Результаты проекта были опубликованы в профильном издании Архивы сексуального поведения. Всего учеными были опрошены 463 женщины различных национальностей (средний возраст - 38 лет).

Оказалось, что 75% женщин имитируют кульминацию секса, а при этом каждый третий оргазм - обман. Основными причинами симуляций называют боязнь обидеть или желание порадовать партнера. Кроме того, женщины часто имитируют оргазм - по причине обострения чувства долга, чтобы поскорее закончить половой акт, по причине дефицита внимания со стороны мужчины.

В избежание обмана сексологи советуют гармонизировать отношения, чтобы удовлетворить не только физическое, но и эмоциональное желание.

Напомним, ранее эксперты рассказали, как добиться оргазма при анальном сексе. Позднее эксперты назвали топ-3 способа добиться сквирта у женщины.