Ученые рассказали, в какие года женщины сильнее всего хотят секса/ Ifemme

Группа исследователей из Университета штата Техаса (город Остин) провела исследование, которое было посвящено определению самого сексуально активного возраста женщины.

Соответствующее сообщение опубликовал портал Wday. Несмотря на то, что принято считать - женщины с возрастом все реже хотят секса - оказалось - в "вилке" с 27 до 45 лет у них начинается реально страстный период.

Связана такая особенность с низкой репродуктивной способностью. В молодости девушки не так часто задумываются о рождении детей, потому-то их стремление к сексу зачастую не так сильно, как кажется стороннему наблюдателю. В 30-летнем возрасте картина полностью меняется. Дамы массово начинают думать о продолжении рода. Потому-то и увеличивается потребность к половым сношениям.

По одной из версий, которую выдвигают ученые, постоянное стремление женщин 30-летнего возраста к сексу связано напрямую с тем, что заканчивается срок репродуктивных возможностей женского организма.

Напомним, ранее ученые выяснили, почему женщины отказываются от регулярного секса. Позднее эксперты рассказали, как женщинам правильно возбуждать мужчин.