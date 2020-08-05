Мгновения спрессованы в года: ученые выяснили, сколько должен длиться секс

Ученые выяснили, сколько должен длиться секс / УНИАН

В среднем для достижения качественного удовольствия от полового акта не требуется много времени.

Об этом сообщает портал NGS со ссылкой на исследование ученых из Университета штата Пенсильвания (США).

По словам специалистов, продолжительность секса у партнеров варьируется от 33 секунд до 44 минут. Половой акт длительностью от одной до двух минут можно назвать коротким, от 3 до 7 минут — нормальным и от 7 до 13 минут — идеальным.

Секс, который продолжается до получаса и более, считается уже долгим. Сексологи, однако, подчеркивают, что строгий норматив вывести нельзя. В сексе, по мнению специалистов, не должно быть правил и догм, главное, чтобы процесс нравился обоим партнерам.

К слову, некоторые американские психологи утверждают - излишняя сексуальная активность грозит неприятными последствиями. Как считают ученые, могут появиться серьезные проблемы с общением, психикой, здоровьем и финансами.

По мнению ведущего автора исследования и доцента кафедры психологии Эрика Корти, нереалистичные фантазии о времени полового акта могут вызывать сексуальные разочарования и дисфункции у мужчин и женщин.

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