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Ученые выяснили, стало ли больше секса у людей во время карантина

12 мая 2020, 03:22

Исследователи ответили на вопрос - много ли люди занимаются сексом на карантине.

Секс
Ученые выяснили, стало ли больше секса у людей во время карантина / Нева.инфо

В Сети активно распространяются предположения - дескать, коронавирусная изоляция в четырех стенах превратит большинство людей в похотливых животных. А ситуация после окончания пандемии Covid-19 приведет к демографическому взрыву. 

Однако, данные ученых говорят об обратном. К примеру, в КНР, которая была эпицентром пандемии, каждый четвертый из опрошенных жителей отметил снижение либидо. 37% опрошенных стали реже заниматься сексом, а 32% мужчин и 39% женщин заметили, что удовольствия от секса снизилось. И лишь у 18% мужчин и 8% женщин желание увеличилось в разы, по сравнению с жизнью до китайского карантина.

Кроме того, ученые в онлайн-режиме опросили 120 женатых людей из Бангладеша, Индии и Непала. 45% респондентов рассказали, что секс во время пандемии крайне поменялся, как и сексуальная жизнь в целом. Но, при этом, изоляция очень хорошо повлияла на эмоциональные отношения семьи. А вот группа тех людей, у которых количество секса всерьез выросло, в этих странах составляет всего 3,3%.

Напомним, ранее медики рассказали, чем полезна мастурбация на карантине. Позднее психиатр поведал, полезно ли смотреть порно во время карантина.

секс карантин коронавирус Covid-19
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