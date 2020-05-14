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Ученые выяснили, стало ли у женщин больше секса во время карантина

14 мая 2020, 02:05

Важный, хотя и не первоочередный вопрос - сколько у женщин во время коронавирусного карантина секса. Много или мало?

Секс, пара
Секс, пара / ТСН

Тяга к сексу женщин и частота их половых актов выросли во время пандемии COVID-19, но качество интимной жизни при этом упало.

Об этом свидетельствуют результаты недавнего исследования турецких ученых, опубликованные в Международном журнале гинекологии и акушерства, сообщает портал MedicalXpress. Всего в исследовании приняли участие 58 женщин. До начала пандемии они в среднем занимались сексом 1,9 раза в неделю, а во время карантина – 2,4 раза.

До начала самоизоляции 32,7% женщин желали забеременеть, а во время пандемии их количество упало до 5,1%. Несмотря на это, люди стали гораздо реже пользоваться при сексе средствами контрацепции. Более того, у дам во время пандемии участились менструальные расстройства (27,6% против 12,1%).

Напомним, ранее ученые рассказали, в каком возрасте женщины сильнее всего хотят секса. До этого эксперты поведали, чем полезен утренний секс.

секс интим женщины пандемия китайский коронавирус
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