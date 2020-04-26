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Ученые выяснили, в каком возрасте женщинам сильно хочется секcа

26 апреля 2020, 01:42

Оказывается, тяга женщин к сексу напрямую зависит от того, какие у них цифры значатся в паспорте.

Сек
Ученые выяснили, в каком возрасте женщинам сильно хочется секcа / Космос

Группа ученых из Университета Техаса (город Остин) провели исследование и определили возрастные рамки, в которых женщины особенно хотят секса.

Такое сообщение опубликовал портал Wday. По словам медиков, лишь после 27 лет многие женщины проявляют инициативу в интимной близости, а также хотят множество сексуальных фантазий.

На это влияет множество факторов - но, в первую очередь, тяга к сексу связана с падением уровня репродуктивной возможности. Именно поэтому у женщин с 27 до 45 лет повышается половое влечение. Кроме того, поскольку возможность забеременеть у женщин падает с возрастом, то они получают от секса гораздо больше оргазмов.

Напомним, ранее ученые рассказали, когда у женщин самый лучший секс. До этого психологи поведали, с какими мужчинами женщинам проще всего заняться сексом.

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