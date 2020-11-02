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Секс во время месячных: особенности и правила безопасности

2 ноября 2020, 22:00

При соблюдении правильных мер предосторожности нет причин, по которым вы не можете получать от секса удовольствие.

Секс
При соблюдении правильных мер предосторожности нет причин, по которым вы не можете получать от секса удовольствие/ Missfit

Если вы никогда не пробовали заниматься сексом во время менструации, вас это может пугать. Однако при соблюдении правильных мер предосторожности нет причин, по которым вы не можете получать от секса столько же удовольствия во время менструации, сколько в другое время.

Вот все, что вам нужно знать о менструальном сексе и о том, как его безопасно делать.

Да, вы можете заниматься сексом во время менструации

Хотя для этого может потребоваться несколько дополнительных шагов, вы можете заниматься сексом во время менструации, и это нормальное и безопасное занятие для взрослых по согласию.

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В небольшом исследовании 2009 года 43% сексуально активных женщин в возрасте от 18 до 23 лет сообщили, что занимались сексом во время менструации. Кроме того, 78% мужчин в возрасте от 18 до 24 лет сказали, что у них был секс с кем-то во время менструации.

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Прежде чем заняться сексом во время менструации, вы должны рассмотреть некоторые риски и обсудить их со своим партнером.

Например, вы можете подвергаться большему риску инфекций из-за изменений рН влагалища. По словам Мэри Джейн Минкин, доктора медицины, акушерства и гинекологии, клинического профессора акушерства и гинекологии Йельского университета, во время менструации ваше влагалище становится менее кислым и более щелочным.

Эта новая среда способствует росту бактерий и грибков, способствуя возникновению таких заболеваний, как дрожжевые инфекции. Кроме того, изменение pH означает, что "ЗППП, такие как гонорея и хламидиоз, могут легче перемещаться из шейки матки в матку", - говорит Минкин.

Вдобавок ко всему, ИППП, передающиеся через кровь, такие как гепатит или ВИЧ, легче передаются благодаря наличию крови, говорит Франческо Марис, доктор медицины, акушер-гинеколог в Manhattan Women's Health and Wellness.

И, вопреки распространенному мнению, вы все равно можете забеременеть, если занимаетесь сексом во время менструации. По словам Минкина, хотя женщина наиболее плодородна во время овуляции, всегда есть шанс забеременеть при проникающем сексе. Это особенно верно, если у вас нерегулярные месячные, из-за которых сложнее определить, находитесь ли вы в конце цикла или у вас просто кровянистые выделения.

Как безопасно заниматься менструальным сексом

Если вы решили заняться сексом во время менструации, вот несколько советов, как сделать это безопасно и без проблем.

Используйте защиту. Даже во время менструации важно практиковать безопасный секс, чтобы предотвратить нежелательную беременность и распространение ИППП.

"Презервативы по-прежнему рекомендуются для профилактики ИППП и беременности, поскольку и то, и другое все еще может произойти", - говорит Мариз.

Рассмотрите возможность смазки. Хотя добавление смазки в смесь может показаться нелогичным, она может вам понадобиться, если вы используете тампоны, поскольку они могут высушить влагалище, - говорит Минкин. Подумайте о замене тампонов на другой вариант, такой как прокладки или менструальная чаша, за несколько дней до секса, чтобы свести на нет эти эффекты.

Попробуйте секс под душем. Нет лучшего времени, чтобы попробовать секс под душем, чем во время менструации. Это потому, что выделения и беспорядок создадут меньше стресса. Если в прошлом вам было сложно получать удовольствие от секса в душе, есть несколько способов сделать его лучше.

Принесите в душ табурет или нескользящий коврик для большей устойчивости. Вы можете обнаружить, что принятие душа увеличивает сухость влагалища, поэтому подумайте о смазке, которая хорошо работает в душе, чтобы сделать жизнь более комфортной.

Приготовьте полотенца. Чтобы не испачкать простыни, положите полотенце или одеяло, которое потом можно постирать. Чтобы вымыться после этого, Мариз рекомендует использовать теплую мочалку для остатков крови.

Попробуйте использовать менструальную чашу или диск. Некоторые менструальные чаши и диски - альтернативные средства гигиены во время менструального цикла - можно вставлять во время секса. По словам Минкина, это безопасный вариант, благодаря которому вы почувствуете себя более комфортно, попробовав секс во время менструации.

Будьте открыты и честны со своим партнером. Если вы планируете заняться сексом во время менструации, поговорите со своим партнером об обеих зонах вашего комфорта. Спросите их, готовы ли они заниматься сексом во время менструации, и предложите несколько из вышеперечисленных способов, чтобы вы оба чувствовали себя комфортно и получали удовольствие.

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