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Сексолог рассказала, что нужно есть для сильного возбуждения

28 октября 2020, 02:30

Взбудоражить либидо, говорит медик, можно с помощью правильного подобранного питания.

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Сексолог рассказала, что нужно есть для сильного возбуждения/ Estiva

Есть достаточное количество продуктов, которые могут простимулировать либидо (половое влечение) ничуть не хуже, чем медицинские препараты.

Об этом сообщает Пятый канал со ссылкой на мнение врача-сексолога Алия Королева. По ее словам, употребляя определенные продукты в пищу, можно добиться стимуляции полового влечения.

"Систематическое внесение данных продуктов в свой рацион может повысить сексуальное желание", — заявила Королева.

К продуктам, которые стимулируют желание, относятся те, которые богаты цинком. Большое количество этого микроэлемента содержится в моллюсках и куриных яйцах.

"Цинк отвечает за выработку тестостерона. А тестостерон — это гормон сексуальности", — рассказала сексолог. Таким свойством обладают орехи, кокосовое и оливковое масло. Также в свой рацион можно добавить острый перец и другие специи,

"Они способствуют улучшению кровообращения и притоку крови к половым органам", — уточнила Королева.

По ее словам, на женскую сексуальность позитивное влияние оказывает корень женьшеня.

Однако при этом, говорит Королева, нужно понимать, что одноразовый прием всех вышеуказанных продуктов не даст сильных результатов ‒ ключевую роль играет только системность.

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Как улучшить потенцию - что было ранее:

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