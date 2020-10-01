Сексолог рассказала, как сообщить партнеру о своих сексуальных фантазиях

Если вы в целом довольны своей сексуальной жизнью, регулярные разговоры с партнером только улучшат ваше общение и близость / ivona.bigmir.net/

Если вам когда-либо было интересно попробовать новую сексуальную позу, сексуальную фантазию или игру со своим партнером, но вы слишком нервничали, чтобы затронуть эту тему, вы не одиноки.

Терапевт из Нью-Йорка Рэйчел Райт говорит, что ее пациенты столько раз просили ее о помощи, что она составила рабочий лист, чтобы просветить, как это сделать.

"Существует так много разных версий одного и того же вопроса:" Как мне просто сказать, что я хочу, или что мои желания изменились?"

По словам Райт, даже если вы в целом довольны своей сексуальной жизнью, регулярные разговоры с партнером только улучшат ваше общение и близость.

Спросите себя: "Чего я хочу?"

Прежде чем начать обсуждение с партнером, важно проверить себя.

Вы должны спросить себя, как часто вы думаете о сексе, как вам нравится прикасаться к себе, когда вы мастурбируете, какая ваша любимая сексуальная поза и почему вас тянет к фантазиям, которые вы еще не исследовали, но хотели бы.

По словам Райт, саморефлексия может подготовить вас к любым дополнительным вопросам, которые могут возникнуть у вашего партнера после того, как вы представите ему свои желания.

Пациенты и друзья Райт сказали ей, что когда они идут расспрашивать своего партнера о его желаниях, они боятся вопросов в обратную сторону, ведь не находят ответы сразу же. Когда это происходит, человек, отстаивающий свои желания, замирает, потому что не знает, как реагировать.

"Это создает проблему, когда один человек пытается дать другому то, о чем они просят, но этот человек на самом деле не знает, о чем они просят. И это может повлечь чувство стыда и неловкости", - сказала Райт.

Выполнение некоторой самостоятельной домашней работы может предотвратить это.

Выделите время, чтобы обсудить свои желания с партнером

Как только вы поймете, чего вы хотите от своей сексуальной жизни и почему, пора рассказать партнеру.

Но, по словам Райт, вы не должны навязываться им или говорить: "Эй, нам нужно поговорить", потому что эта фраза может заставить человека думать, что разговор будет негативным.

Вместо этого скажите что-нибудь вроде: "Я хотел бы выделить время, чтобы поговорить о нашей сексуальной жизни, и поделиться с тобой некоторыми вещами, которые я недавно узнал о себе и своих желаниях", - предложила Райт.

Используйте утверждения "я", чтобы передать то, что вы хотите

"Во время запланированного разговора сформируйте вещи со своей точки зрения, используя утверждения "я", - сказала Райт.

Например, вы можете сказать: "Я чувствую себя особенным, когда вы выделяете время для интимной близости" или "Я чувствую себя таким связанным с вами" во время любимой сексуальной позиции. Затем вы можете сказать, что именно поэтому вы хотели бы делать больше этого или чего-то подобного, чего вы никогда раньше не пробовали.

По словам Райт, этот подход также работает для обсуждения сексуальных вещей, которые вы пробовали, но не получили удовольствия. Вы могли бы сказать: "Я действительно думала, что мне понравится обратная наездница, но в итоге это не показалось мне интересным".Формируйте вещи таким образом, а не говорите: "Ты мог бы сделать это" или "Почему ты никогда не делаешь этого?" делает этот опыт скорее положительным, чем постыдным, сказала Райт.

Подготовьте ресурсы для вашего партнера

Если ваши желания немного сложнее, чем новая сексуальная позиция или частота, с которой вы хотели бы заниматься сексом, подготовьте ресурсы, чтобы помочь своему партнеру.

Если вы хотите поэкспериментировать с доминирующими и покорными отношениями в спальне, а ваш партнер мало что знает о динамике, предлагайте книги или веб-сайты, которые раскрывают эту тему, и проявляйте чуткость в процессе самообразования, сказал Райт.

Проверяйте минимум раз в месяц

После того, как вы погрузились в разговор и положили начало в спальне, важно сохранять последовательность.

По словам Райт, вы должны устраивать проверки близости со своим партнером не реже одного раза в месяц, чтобы обсудить, как развивались ваши сексуальные влечения и фантазии.

"Я думаю, что очень важно нормализовать эволюцию общения, желаний, желаний и симпатий", - сказал Райт.