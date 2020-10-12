Сексологи рассказали о сексуальных трендах 2020

В 2020 году сексуальная забота рассматривается как значительная часть заботы о себе / Космо

Нет сомнений в том, что 2020 год изменил правила игры. Для многих пар пандемия коронавируса осложнила их отношения.

Он также изменил сексуальные потребности людей - и многие из них работали тяжелее, чтобы чувствовать себя удовлетворенными, во время изоляции дома.

Daily Star Online поговорил с секс-специалистом, чтобы увидеть, как изменилась сексуальная жизнь людей.

И, по словам гуру любви Доминик Карецос, речь идет не только о соединении с телом, но и с нашим разумом и душой.

Соучредитель "Школы здорового удовольствия" считает, что это определенно был год заботы о себе.

Он сказал: "Если 2019 год был годом заботы о себе, то в 2020 году это усилилось больше, чем когда-либо. Мы балуемся ритуалами, чтобы расслабиться и восстановить связь с нашим интимным, обнаженным "я".

"В 2020 году сексуальная забота рассматривается как значительная часть заботы о себе, выведенная на совершенно новый уровень, и это правильно". В этом году мы также стали свидетелями того, как все больше брендов мужского сексуального здоровья запускают и расширяют предложения, которые положительно влияют на здоровую мужественность.

Сексперт также предсказывает появление на рынке нового легиона чувственных стимуляторов или адаптируемых вибраторов.

Он также прогнозирует, что аудиоэротика в ближайшие несколько лет будет охватывать секс-позитив.Такие платформы, которые будут использовать юмористический, конфессиональный подход с реальными историями сексуальных неудач, будут однозначно в тренде.

Говоря о тенденциях, Доминик сказал, что 2020 год - это сексуальное благополучие и новая забота о себе.

"Мы становимся более открытым обществом, и люди начинают понимать, что наше сексуальное благополучие работает с нашим психическим здоровьем. По мере того, как отрасль меняется, я вижу некоторые из ключевых событий и разговоров, которые происходят в сфере сексуального здоровья. Так что теперь, более чем когда-либо, мы можем записаться на ТО сексуального здоровья, попробовать священный секс и посмотреть, насколько глубоки наши связи", - говорит эксперт.