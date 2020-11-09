Сексуальная гигиена: что делать после секса, чтобы избежать инфекций

Чтобы избежать инфекций, передаваемых половым путем (ИППП), и оставаться максимально здоровым, следует помнить об определенных правилах / Depositphotos

Секс обычно не такой гламурный, как в фильмах. Он может быть не особенно чистым из-за пота, слюны и жидкостей организма, поэтому вы можете почувствовать необходимость умыться после этого.

Чтобы избежать инфекций, передаваемых половым путем (ИППП), и оставаться максимально здоровым, следует помнить об определенных правилах половой гигиены.

Вот что вам следует знать о соблюдении правил половой гигиены: от мочеиспускания после секса до чистки секс-игрушек.

Нужно ли "чиститься" после секса?

По словам Лии С. Миллхейзер, доктора медицинских наук, акушера-гинеколога и доцента медицинской школы Стэнфордского университета, исследований, описывающих преимущества мытья тела после секса, не проводилось.

Если у вас есть желание принять душ в гигиенических целях, достаточно промыть область половых органов водой. Используйте мягкое мыло без запаха, но следите за тем, чтобы мыло не попало на внутренние половые губы или головку полового члена. Для этих мест подойдет только вода.

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Более того, чистка специальными средствами, такими как вагинальный душ и женские спреи, может в конечном итоге вызвать только раздражение ваших гениталий. "Я не рекомендую спринцеваться после секса. Это может увеличить риск заражения", - говорит Миллхейзер.

Вагинальное спринцевание нарушает естественный баланс влагалища, что может вызвать бактериальный вагиноз и повысить риск инфекций, передаваемых половым путем. Достаточно промыть задний проход водой, хотя в некоторых водах содержится много хлора или других минералов, которые могут не подходить для некоторых людей.

Мочеиспускание после секса, чтобы избежать ИМП

Один совет: мочиться после секса или любой стимуляции гениталий (даже руками или игрушками) - это хороший совет. Вагинальный половой акт - один из многих факторов риска инфекций мочевыводящих путей (ИМП).

Вам следует подумать о мочеиспускании "непосредственно до и сразу после секса", - говорит Миллхейзер. Небольшое расстояние между отверстиями уретры и ануса облегчает проникновение бактерий в отверстие мочеиспускательного канала. Мочеиспускание до и после секса поможет вывести бактерии из уретры, значительно снизив риск заражения ИМП.

Мужчинам также рекомендуется пописать после секса, особенно после анального проникновения.

Нет точного времени для мочеиспускания после секса, но чем раньше вы это сделаете, тем лучше. Можно сначала расслабиться и выпить воды, если вы еще не чувствуете позывы, но не позволяйте часам проходить перед тем, как сходить в ванную.Чтобы еще больше снизить вероятность заражения ИМП, а также дрожжевых инфекций, рекомендуется следующее:

Перед использованием убедитесь, что секс-игрушки чистые. Большинство людей этого не делают, и это вызывает всевозможные инфекции.

Не переключайтесь с анального на вагинальный половой акт, не сменив презерватив, не промыв пенис или секс-игрушку водой с мягким мылом. Еще лучше никогда не использовать для анальной игры ту же игрушку, которую вы использовали бы для вагинальной или оральной игры.

Не переключайтесь с аналингуса на вагинальные игры.

Если вы склонны к частым ИМП после половой игры, промойте влагалище и анальную область водой перед сексом, чтобы уничтожить как можно больше бактерий.

В течение дня меняйте на сухое и дышащее белье, особенно если у вас более сильные выделения из влагалища, чем обычно.

Не сидите в мокрой одежде, например в спортивной одежде или купальных костюмах.

Если после сексуальной игры вы все еще испытываете частые ИМП, обратитесь к врачу, чтобы обсудить прием лекарств или добавки, которые могут быть вам полезны.

Оставайтесь гидратированными для производительности и выносливости

Обезвоживание - серьезное заболевание, которое может во многом повлиять на вашу сексуальную жизнь. Это не только связано с эректильной дисфункцией, но также может привести к сухости влагалища.

Кожа половых органов также может испытывать обезвоживание, что может вызвать зуд и болезненный секс. Итак, чтобы сохранить естественную смазку влагалища, избегайте обезвоживания. Употребление достаточного количества воды также может улучшить физические и когнитивные способности, поскольку предотвращает усталость и повышает внимательность.

Чистые секс-игрушки, чтобы избежать ИППП

Независимо от того, собираетесь ли вы заниматься соло или занимаетесь сексом с партнером, очень важно тщательно чистить секс-игрушки после каждого использования. "Если вы используете грязную секс-игрушку, вы рискуете заразиться инфекцией, передающейся половым путем", - говорит Миллхайзер.

Если вы хотите быть в полной безопасности, вы также можете очистить их перед сексом. Как вы чистите секс-игрушку, зависит от материала, из которого она сделана, поэтому следуйте инструкциям, указанным на упаковке. Вот несколько общих советов по содержанию секс-игрушек в чистоте:

Погрузите водонепроницаемые силиконовые секс-игрушки без вибраторов и механики в кипящую воду, а затем промойте мягким мылом.

Замочите водонепроницаемые секс-игрушки из пластика, стекла, металла, кибернетической кожи и резины в теплой мыльной воде.

Протирайте кожаные секс-игрушки или игрушки с батарейным питанием теплой, влажной и мыльной тканью.

Если вы пользуетесь секс-игрушками во время одного сеанса, надевайте на них презерватив при каждом использовании.

В общем, не обменивайтесь секс-игрушками между партнерами, если их нельзя полностью продезинфицировать (например, высококачественное стекло или металл). Регулярно проверяйте секс-игрушки на предмет разрывов в материи.