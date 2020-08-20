Сексуальная поза "ножницы": в чем ее головокружительные преимущества

Ощущение движения ваших бедер по телу партнера теплое и волнующее. / hochu.ua

Вы, наверное, слышали о сексуальной позе под названием "ножницы". Выглядит он также, как и ножницы: два человека выстраивают свои тела, как ножницы, так, чтобы их гениталии соприкасались сексуально приятным образом.

Ножницы обычно ассоциируются с лесбийскими парами, хотя любые два человека могут делать ножницы и изменять положение так, как они хотят. Чтобы узнать больше о ножницах, издание Health поговорили со специалистами, которые объяснили, почему ножницы приносят удовольствие, кто умеет работать ножницами, как занять правильное положение и многое другое.

Что такого приятного в ножницах?

Одна из причин, по которой многие люди чувствуют себя так хорошо от ножниц, связана с близостью их тел и гениталий. Ощущение движения ваших бедер по телу партнера теплое и волнующее. Хотя обычно это не связано с проникновением, ножницы предлагают интимность, которую не всегда имеют более традиционные сексуальные позы.

Растирание гениталий само по себе доставляет удовольствие. Когда это делают две женщины, это трение между половыми органами подпадает под определение триббинга. "Трибинг возникает, когда женщина участвует в стимуляции гениталий со своим партнером, трется или прижимает вульву о какую-то часть тела партнера", - говорит Мишель О'Мара, LCSW, доктор философии, тренер по лесбийским парам и психотерапевт по вопросам отношений и секса из Индианы.

"Акт трения вульвы о предмет, часть тела или другую вульву часто доставляет удовольствие, так как обычно включает стимуляцию клитора", - говорит сексопатолог и психолог Кристина Нельсен, совладелица California Relationship Center, LLC в Сан-Франциско. По словам Нельсен, многие люди также достигают оргазма таким образом.

На самом деле вам не нужно иметь партнера для ножниц/4mama.ua

Хотя поза ножницы связана с лесбийским сексом, любая пара может получить удовольствие от этой позиции. Будь то вульва-вульва, вульва-пенис или пенис-пенис, это все равно ножницы. На самом деле вам не нужно иметь партнера для ножниц; просто возьмите подушку или другой предмет и сделайте такие же потирающие или толкательные движения. Если это похоже на то, что вам понравится, или вы попробуете это и поймете, что вам это нравится, это будет доступно каждому.

Как сделать ножницы?

Начните с того, что лягте на кровати или на полу и постепенно сдвиньте свои тела ближе друг к другу, чтобы вы буквально сошлись вместе, как ножницы. Сначала может помочь растяжка, так как ножницы часто требуют некоторой гибкости. Как только вы окажетесь в строю ножниц, настройтесь так, чтобы чувствовать себя комфортно.

Один из способов попробовать это - частично сесть, прижав ладони ровно и поддерживая вес тела. Вы также можете принять более сидячее положение, когда один партнер будет сверху другого; это особенно интимно, потому что вы можете смотреть друг на друга и смотреть друг другу в глаза.

Есть ли более простой способ сделать ножницы?

Если ножницы слишком сильны или утомляют вас, попробуйте потирание гениталиями о другую часть тела партнера (или наоборот). Это менее требовательно к физическим нагрузкам, и у вас будут свободные руки для стимуляции других частей тела, а в некоторых случаях это может показаться более личным. "В зависимости от вашей позы, вы также можете поддерживать тесный контакт друг с другом лицом и телом, что позволяет целоваться и в противном случае может усилить интимность", - говорит О’Мара.

По словам Нельсена, не стесняйтесь брать с собой секс-игрушки (например, набедренную повязку), занимаетесь ли вы ножницами или трибтингом. Если вы хотите использовать вибратор, вы можете поместить его между телами для большей стимуляции клитора, - предлагает О’Мара.