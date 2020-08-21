Сексуальные фантазии - это нормально: топ-7 самых популярных

Мечтать о сексе - это совершенно нормально/ Ladycity

Секс - это тема, которая может вызвать множество сложных чувств. Даже самые сексуально-позитивные люди могут чувствовать себя растерянными и неуверенными, размышляя о возбуждающих, эротических мысленных образах, также известных как сексуальные фантазии, которые возникают у них в голове.

Есть вероятность, что даже ваши самые табуированные фантазии нормальны и здоровы. Фактически, данные свидетельствуют о том, что те, у кого есть сексуальные фантазии, испытывают меньше беспокойства и повышают чувство собственного достоинства, сообщает Insider.

Мечтать о сексе - это совершенно нормально, а действие в соответствии с общей фантазией может даже помочь оживить отношения. Просто убедитесь, что вы установили согласие и границы со своим партнером, и соблюдаете все местные законы в отношении наготы и секса.

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Ниже вы найдете примеры некоторых самых распространенных фантазий, с которыми сталкиваются люди, и способы их безопасного воплощения.

1. Многопартнерский секс

Секс с несколькими партнерами предполагает секс с более чем одним партнером одного или разных полов. Секс с тремя партнерами можно назвать секс втроем, а еще больше - оргией. Исследование 2017 года, опубликованное в Archives of Sexual Behavior с участием 274 студентов канадских университетов, показало, что 64% ​​участников имели некоторый интерес к сексу с несколькими партнерами.

Другое исследование, опубликованное в журнале "Личность и индивидуальные различия" с участием 788 взрослых британцев, показало, что мужчины могут больше фантазировать о сексе с несколькими партнерами. Мужчины-участники исследования чаще фантазировали о сексе с несколькими людьми и с анонимными партнерами. Между тем, женские фантазии чаще включали однополых партнеров и известных людей.

Секс / hochu.ua

2. Доминирующий или грубый секс

Грубый секс - это сексуальный акт, который носит агрессивный, животный характер и, возможно, несколько насильственный. Его часто изображают как более страстный, чем другие виды секса, но он также может ассоциироваться с нездоровым оскорбительным сексом. Тем не менее, грубость по своей сути не опасна или оскорбительна.

БДСМ, который включает в себя большую часть грубого секса, означает рабство, дисциплину, доминирование, подчинение, садизм и мазохизм. БДСМ включает в себя множество различных позиций, которые часто считаются нетипичными сексуальными практиками. Доминирующий или покорный секс часто включает в себя принятие и отказ от власти между участниками по обоюдному согласию. Это может включать связывание вашего партнера, шлепки и целый спектр других форм поведения и эмоциональных затруднений.

Некоторых людей возбуждает легкая сдержанность, других - сильная физическая боль. Психологическая ролевая игра - например, между учителем и учеником или начальником и сотрудником - также может считаться БДСМ, поскольку она включает в себя обмен властью.

Джастин Лехмиллер, социальный психолог, чьи исследования посвящены сексуальности, обнаружил, что эта фантазия чрезвычайно популярна, когда проводил исследование для своей книги по науке о сексуальном влечении под названием "Скажи мне, что хочешь". Он опросил 4000 американцев и обнаружил, что 93% женщин и 81% мужчин фантазировали о сексуальном доминировании. Кроме того, 85% мужчин и 76% женщин фантазировали о сексуальном доминировании.

3. Вуайеризм или эксгибиционизм

Вуайеризм - это возбуждение, вызванное наблюдением за ничего не подозревающим человеком или людьми, участвующими в частном интимном или сексуальном акте. Небольшое исследование 1991 года показало, что 54% ​​мужчин имеют вуайеристские фантазии. Между тем, исследование Sewdish в 2006 году показало, что из 2450 взрослых, опрошенных в 1996 году, 7,7% сообщили, что возбуждались, наблюдая за другими людьми, занимающимися сексом.

Эксгибиционизм находится на другом конце вуайеризма; это акт возбуждения от того, что другие по обоюдному согласию наблюдают, как вы занимаетесь сексом, или открывая части своего тела для ничего не подозревающих участников. Оба этих фактора можно считать проблемными, если человек не может контролировать свои побуждения, если фантазия вызывает эмоциональный стресс или возникают юридические проблемы.

4. Секс на публике или в необычном месте

Секс на публике - еще одна популярная фантазия, которая может подпадать под эксгибиционизм. В том же опросе Лехмиллер обнаружил, что 81% мужчин и 84% женщин были возбуждены публичными сексуальными фантазиями.

5. Ролевая игра и косплей

Несмотря на схожие названия, ролевые игры и косплей - разные фантазии. Ролевая игра - это перевоплощение в другую личность. Во время полового акта ролевые игры могут быть частью многих из перечисленных выше причуд. Например, это может помочь людям разыграть фантазии о дисбалансе сил или о незнакомцах.Косплей - это процесс переодевания в кого-то или что-то еще, часто из книги, фильма или видеоигры. Это не сексуально по своей сути, но некоторым людям нравится.

6. Романтический секс

Романтический секс отличается от многих фантазий, потому что нет конкретного определения - романтическое для одного человека может отличаться для другого.

Теоретически любой секс может быть романтическим. Романтический секс - это "... сексуальные отношения, в которых есть эмоциональная и эротическая связь. Они могут быть долгими, медленными и чувственными, это может быть тантрический секс, в нем может быть, знаете ли, какое-то БДСМ", - говорит Дебора Фокс, клинический социальный работник и сертифицированный сексопатолог.

Например, тантрический секс протекает медленно и не фиксирует своей конечной целью оргазм. Вместо этого цель состоит в том, чтобы сосредоточиться на всем сексуальном опыте и любых ощущениях, которые он вызывает.

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7. Гендерность и гомоэротизм

Гомоэротизм - это фантазия, предполагающая сексуальные действия с представителями того же пола. Это могут - и часто - испытывать люди, которые идентифицируют себя как гетеросексуал, а не только гомосексуалист или квир.

Фактически, в статье 2019 года, опубликованной в Social Forces, предполагается, что от 3,6% до 4,1% мужчин и от 7,6% до 9,5% женщин сообщают о некотором уровне однополого сексуального или романтического влечения.

Кроме того, сексуальное желание не является ситуацией "или или" и не определяет вашу сексуальную идентичность. Например, гетеросексуальная цисгендерная женщина, которая находится в сексуально удовлетворяющих отношениях с цисгендерным мужчиной, все еще может фантазировать о других женщинах.