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Сельдерей: 5 преимуществ для здоровья

13 августа 2020, 12:42

Хрустящий сельдерей на самом деле имеет ряд преимуществ для здоровья.

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Хрустящий сельдерей на самом деле имеет ряд преимуществ для здоровья/Pixabay

Сельдерей, содержащий всего 10 калорий в стебле, долгое время считался низкокалорийным "диетическим питанием". Но хрустящий сельдерей на самом деле имеет ряд преимуществ для здоровья, которые могут вас удивить.

Вот пять причин, по которым вам следует подумать о добавлении сельдерея в свой рацион, а также несколько рецептов, чтобы упростить эту задачу.

Содержание

1. Сельдерей - отличный источник важных антиоксидантов

Антиоксиданты защищают клетки, кровеносные сосуды и органы от окислительного повреждения. Сельдерей содержит витамин С, бета-каротин и флавоноиды, но в одном стебле содержится как минимум 12 дополнительных видов антиоксидантных питательных веществ. Это также прекрасный источник фитонутриентов, которые, как было доказано, уменьшают воспалительные процессы в пищеварительном тракте, клетках, кровеносных сосудах и органах.

2. Сельдерей снимает воспаление

Хроническое воспаление связано со многими заболеваниями, включая артрит и остеопороз. Семена сельдерея содержат около 25 противовоспалительных соединений, которые могут защитить организм от воспалений.

3. Сельдерей поддерживает пищеварение

В то время как его антиоксидантные и противовоспалительные питательные вещества обеспечивают защиту всего пищеварительного тракта, сельдерей может иметь особые преимущества для желудка. В исследованиях на животных было показано, что полисахариды на основе пектина в сельдерее, включая соединение, известное как апиуман, уменьшает количество язв желудка, улучшают слизистую оболочку желудка и регулируют секрецию желудка.

А еще в сельдерее высокое содержание воды - почти 95 процентов - плюс большое количество растворимой и нерастворимой клетчатки. Все это поддерживает здоровье пищеварительного тракта и помогает вам оставаться в норме. Одна чашка палочек сельдерея содержит 5 граммов пищевых волокон.

4. Сельдерей богат витаминами и минералами с низким гликемическим индексом

Когда вы едите сельдерей, вы получите витамины А, К и С, а также таких минералов, как калий и фолиевая кислота. В нем также мало натрия. Кроме того, у него низкий гликемический индекс, а это означает, что он медленно и неуклонно влияет на уровень сахара в крови.

5. Сельдерей оказывает ощелачивающее действие

Благодаря таким минералам, как магний, железо и натрий, сельдерей может оказывать нейтрализующее действие на кислую пищу, не говоря уже о том, что эти минералы необходимы для жизненно важных функций организма.

Советы по покупке и хранению сельдерея

  • Прочные стебли. Ищите сельдерей с крепкими прямостоячими стеблями. Они должны легко ломаться, когда вы их тянете, а не сгибаться.
  • Свежие листья. Листья должны быть свежими, цветом от бледно-зеленого до ярко-зеленого. Избегайте сельдерея с желтыми или коричневыми пятнами.
  • Режьте сельдерей непосредственно перед приготовлением или подачей на стол, чтобы сохранить питательные вещества. Сельдерей, который был нарезан и хранился всего несколько часов, потеряет питательные вещества.
  • Готовьте на пару. Приготовленный на пару сельдерей сохранит аромат и почти все питательные вещества.
  • Ешьте через пять-семь дней. Ешьте свежий сельдерей в течение пяти-семи дней, чтобы получить максимальную питательную ценность.
  • Ешьте листья. Не выбрасывайте листья - именно там сельдерей содержит больше всего кальция, калия и витамина С. Но поскольку они плохо хранятся, употребляйте листья сельдерея в течение дня или двух после покупки.

Помимо множества полезных для здоровья свойств, сельдерей является универсальным овощем. Вы можете есть его в сыром или приготовленном виде, и он станет отличным дополнением к смузи, жареному, супам и сокам. Сельдерей также можно приготовить на пару или запечь.

Рецепты сельдерея

Наслаждайтесь полезными свойствами сельдерея, попробовав эти рецепты.

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Гладкий и ароматный суп быстро готовится/Pixabay

Крем-суп из сельдерея

Гладкий и ароматный суп быстро готовится.

  • 1/4 стакана масла
  • 1 небольшая желтая луковица, мелко нарезанная
  • 2 стакана мелко нарезанного сельдерея
  • 1 крупный измельченный зубчик чеснока
  • 1/3 стакана муки
  • 1 1/2 стакана куриного бульона
  • 1 1/2 стакана цельного молока
  • 1 чайная ложка соли
  • 1/2 чайной ложки сахара
  • 1/8 чайной ложки свежемолотого черного перца

Растопите масло на среднем или сильном огне в кастрюле с толстым дном. Обжарьте лук, сельдерей и чеснок до полупрозрачности примерно пять-семь минут. Добьте муку и варите 1 минуту. Добавьте куриный бульон и молоко, помешивая до однородной массы. Увеличьте огонь, доведя смесь до кипения. Уменьшите огонь до среднего, добавив оставшиеся ингредиенты, и тушите без крышки около 15 минут.

сельдерей здоровье
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