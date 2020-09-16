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Сельдерей: защита от болезней и опасных состояний

16 сентября 2020, 20:50

Сок сельдерея стал сенсацией.

Сельдерей
Сок сельдерея стал сенсацией/ Pixabay

В последнее время сок сельдерея стал сенсацией, и его сторонники утверждали, что употребление его натощак каждое утро улучшает или рано излечивает все, что вас беспокоит - от слабого кишечника до аутоиммунных состояний и даже проблем с психическим здоровьем.

Вот список питательных веществ сельдерея и некоторые из его потенциальных преимуществ, подтвержденных исследованиями.

Сельдерей низкокалорийный и водянистый

Один большой стебель содержит всего 7 калорий и 60 грамм воды. Это означает, что употребление шести стеблей дает всего 42 калории, обеспечивая при этом полторы чашки H2O. Исследования также показывают, что процесс жевания, в котором сельдерей, безусловно, требуется, снижает чувство голода и увеличивает выработку гормонов, вызывающих чувство сытости, что делает его разумным выбором для контроля веса.

Сельдерей содержит основные питательные вещества

Хотя сельдерей в основном состоит из воды, он также содержит несколько жизненно важных витаминов и минералов. Витамин А, содержащийся в овощах, поддерживает иммунитет, здоровье кожи и глаз, а также способствует сохранению прочности легких, а также замедлению когнитивного снижения, связанного с возрастом. Витамин К сельдерея способствует свертыванию крови и защищает плотность костей. Это питательное вещество необходимо для формирования костей, и его недостаток связан с повышенным риском переломов.

Фолиевая кислота в сельдерее помогает поддерживать умственную работоспособность. Калий в сельдерее поддерживает работу сердца, мышечные сокращения и помогает поддерживать мышечную массу. Сельдерей богат антиоксидантами и другими биологически активными соединениями.

Сельдерей содержит более десятка видов антиоксидантов и десятки сильнодействующих противовоспалительных веществ. Считается, что эти соединения защищают от повреждения клеток, которое может привести к преждевременному старению и болезням.

Также было доказано, что натуральные вещества в сельдерее помогают улучшить кровообращение и снизить кровяное давление. Было показано, что кверцетин, флавоноид, содержащийся в сельдерее, борется как с острым, так и с хроническим воспалением и связан с защитой от нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера. Кверцетин также связан с апоптозом - последовательностью самоуничтожения, которую организм использует для уничтожения изношенных или дисфункциональных клеток, что может помочь снизить риск рака.

Клетчатка сельдерея - один грамм на большой стебель - поддерживает хорошее здоровье кишечника и регулярную работу кишечника. Это также увеличивает чувство насыщения и задерживает возвращение чувства голода, еще одно преимущество, которое может помочь в управлении весом. Исследования на животных также показали, что экстракт сельдерея борется с образованием язв.

Чтобы воспользоваться преимуществами сельдерея, добавляйте цельные или нарезанные овощи в блюда и закуски. Наполните два или три стебля ореховым маслом со специями, чтобы одновременно удовлетворить желание сладкого, соленого и хрустящего. Используйте сельдерей, чтобы зачерпнуть хумус, гуакамоле или приправленный тахини. Овощи также отлично подходят для жаркого, супов и овощного рагу. Сырой сельдерей придает аромат и текстуру садовым салатам, маринованным овощам и охлажденным белковым салатам, таким как яйца, тунец или белая фасоль. Любите соки или нет, но есть веские причины включить этот свежий овощ в свой обычный рацион.

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