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Семена Чиа: диетологи раскрыли преимущества для здоровья

17 сентября 2020, 16:43

Семена чиа являются источником питательных веществ и обладают некоторыми ключевыми преимуществами для здоровья

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Семена чиа являются источником питательных веществ и обладают некоторыми ключевыми преимуществами для здоровья/Pixabay

Семена чиа официально превратились из модных в мейнстрим. Эти крошечные овальные семена продаются в обычных супермаркетах и ​​используются во многих продуктах - от фруктовых напитков и энергетических батончиков до хлопьев и даже чипсов. Вероятно, это связано с многочисленными преимуществами семян чиа.

Семена чиа являются источником питательных веществ и обладают некоторыми ключевыми преимуществами для здоровья. Вот семь причин, чтобы включить их в свой распорядок дня.

Семена чиа богаты питательными веществами

В дополнение к содержанию полезных жиров, растительного белка и клетчатки, 30 грамм семян чиа содержит почти 20% дневной нормы кальция. Кальций, незаменимый для здоровья костей, необходим для правильного функционирования мышц, кровеносных сосудов, нервов, ферментов и гормонов. Кальций играет важную роль в свертывании крови, артериальном давлении и поддержании нормального сердечного ритма и функции мозга.

Эта же порция семян чиа также содержит около трети дневной нормы минералов магния, марганца и фосфора. Магний помогает улучшить настроение и сон, а марганец играет роль в производстве коллагена и способствует здоровью кожи и костей. Фосфор помогает формировать клеточные структуры и взаимодействует с кальцием, поддерживая здоровье костей.

30 грамм семян чиа также содержит небольшое количество витаминов группы B, калия и цинка. Витамины группы В помогают поддерживать выработку энергии. Калий помогает поддерживать работу сердца, здоровое кровяное давление и мышечные сокращения. Цинк необходим для ряда иммунных функций, а также для лечения и поддержания аппетита.

Семена чиа богаты клетчаткой

Из 12 граммов углеводов, впечатляющие 10 граммов приходятся на клетчатку. Это 40% дневной минимальной нормы для этого важного питательного вещества. Помимо поддержания здоровья пищеварительной системы, клетчатка чиа помогает питать здоровые кишечные бактерии, связанные с иммунитетом и позитивным настроением.

Это волокно также защищает от сердечных заболеваний, снижая уровень холестерина и триглицеридов (жиров в крови), повышая "хороший" холестерин ЛПВП, снижая кровяное давление и препятствуя образованию тромбов.

Семена чиа полны полезных для сердца

Говоря о сердечных заболеваниях, семена чиа богаты типом растительной жирной кислоты омега-3, называемой альфа-линоленовой кислотой, или ALA, связанной с противовоспалительным действием и улучшением кровообращения. Одно исследование показало, что ежедневное употребление 37 граммов семян чиа снижает уровень воспаления в крови на 40%. Противовоспалительный эффект также поддерживает здоровье кожи и играет дополнительную роль в защите сердца.

Семена чиа богаты антиоксидантами

Известно, что полезные для здоровья антиоксиданты, содержащиеся в семенах чиа, защищают от окислительного стресса. По сути, это дисбаланс между производством свободных радикалов, повреждающих клетки, и способностью организма противостоять их вредному воздействию. Эта защита помогает предотвратить старение и защищает мозг, поскольку окислительный стресс является причиной таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера и Паркинсона.

Семена чиа полезны для костей

Как упоминалось ранее, эти мощные семена содержат несколько ключевых питательных веществ, связанных со здоровьем костей, включая кальций, магний, фосфор и марганец. Комбинация этих минералов в дополнение к другим питательным веществам и регулярной физической активности защищает плотность костей. Содержание кальция в семенах чиа также делает их хорошим источником этого важного минерала для тех, кто должен или предпочитает избегать молочных продуктов.

Семена чиа помогают регулировать уровень сахара в крови

Семена чиа помогают стабилизировать уровень сахара в крови после еды и улучшить чувствительность к инсулину, что может привести к более стабильной и устойчивой энергии. В одном исследовании, в котором сравнивали чиа с семенами льна, оба показали более низкий уровень сахара в крови, но чиа обладали большей способностью превращать глюкозу в медленно высвобождающийся углевод и положительно влиял на чувство сытости. Это привело к снижению аппетита и желания есть.

Семена чиа способствуют здоровой потере веса

Семена чиа способствуют снижению веса разными способами, включая их влияние на уровень сахара в крови и чувство насыщения, как отмечалось выше, а также их противовоспалительный эффект.

Одно из любимых многими свойств чиа - гелеобразная текстура, которую они создают при добавлении в жидкости из-за их способности впитывать жидкость примерно в двенадцать раз больше своего веса. Доказано, что густота смузи или сока подавляет чувство голода лучше, чем более легкие версии напитков с таким же уровнем калорий.

Одно исследование, в ходе которого добровольцы получали полдник из йогурта с семенами чиа и без них, показало, что добавление семян привело к снижению чувства голода после перекуса, а также к уменьшению тяги к сладкой пище. Это также привело к тому, что они стали меньше есть в обеденное время.

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