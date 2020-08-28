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Сердечный приступ: неожиданный признак в носках

28 августа 2020, 09:54

Это может быть признаком проблем с кровеносной системой, лимфатическими узлами или почками.

Сердце, лечение
Это может быть признаком проблем с кровеносной системой, лимфатическими узлами или почками. / eluniverso.com

Следы на лодыжках после снятия носков - довольно распространенное явление. Большинство носков содержат резину, чтобы они не падали, и давление резинки часто может оставлять след.

Однако следы могут быть более заметными, если мягкие ткани ног человека опухли от жидкости. Это периферический отек и он может указывать на опасность сердечного приступа.

Что такое периферические отеки?

Как объяснил WebMed, отек возникает, когда из ваших мелких кровеносных сосудов жидкость попадает в близлежащие ткани.

Сайт о здоровье продолжил: "Накапливается лишняя жидкость, из-за которой ткани опухают. Это может произойти практически в любом месте тела. Периферический отек обычно поражает ноги, ступни и лодыжки, но может возникать и в руках. Это может быть признаком проблем с кровеносной системой, лимфатическими узлами или почками".

Когда сердце ослаблено или повреждено, оно не может эффективно перекачивать кровь. Затем кровь и жидкость снова попадают в ноги, а иногда и в легкие.

Чаще всего периферические отеки развиваются, когда излишки жидкости в организме собираются в ноги под действием силы тяжести. Отек обычно легкий, временный и безвредный.

Однако периферический отек может быть признаком основного заболевания. Если это так, то отек более серьезный и стойкий, и обычно есть другие симптомы.

Как реагировать на сердечный приступ

Первое, что вы должны сделать, это немедленно вызвать скорую помощь.

"Не волнуйтесь, если вы не до конца уверены в том, что у вас появились симптомы сердечного приступа. Очень важно, чтобы вы обратились за медицинской помощью как можно быстрее", - объясняют специалисты.

Далее вам следует:

  • Сесть
  • Принять 300 мг аспирина, если он у вас под рукой
  • Сохранять спокойствие и ждать медработников

Способы предотвращения сердечного приступа

Изменение образа жизни - самый эффективный способ предотвратить сердечный приступ.

Чтобы предотвратить это, вы можете предпринять три основных шага:

  • Соблюдайте здоровую сбалансированную диету
  • Не курите
  • Постарайтесь поддерживать кровяное давление на нормальном уровне
здоровье сердце
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