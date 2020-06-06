Сезон спелой клубники: кому нельзя есть сладкие ягоды

Врачи перечислили заболевания, при которых настоятельно просят воздержаться от употребления клубники.
Наступил сезон сладкой ягоды, которую любят практически все люди. Но как оказалось, вкусная клубника запросто может навредить организму человека.
Как пишет Lekaris.tv, медики пришли к выводу, что от употребления ягод стоит воздержаться в первую очередь людям с аллергической реакцией на нее.
Также, если у вас есть боли в суставах, не покупайте клубнику или ограничьте ее до минимума.
Не употребляйте эту ягоду, если у вас гастрит или язва - причина не столько в обилии клетчатки и фруктовых кислот, сколько в мелких косточках, которые находятся на поверхности ягоды. Они раздражают слизистую ЖКТ.
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Также нельзя есть клубнику в том случае, если вы принимаете препараты от гипертонии на основе энаприла. При этом употребление клубники в сочетании с лекарством увеличит нагрузку на почки.
Нужно забыть о ягоде, если у вас повышена потребность в кальции. Например, при переломах, угрозе возникновения остеопороза, спортивных нагрузках и т.д. Клубника содержит щавелевую кислоту, которая в соединении с кальцием образует нерастворимый оксалат кальция.
Поэтому, несмотря на то, что сама ягода содержит этот микроэлемент, ее потребление уменьшает запасы кальция в организме.
Как ранее писал Главред, запах клубники – главный показатель ее зрелости. Как поясняют диетологи: если не слышен запах клубники – такую ягоду брать не стоит.
Также напомним, в Украине по причине плохого урожая, который был спровоцирован крайне холодной погодой в мае, рекордно подорожала клубника.