Сезон спелой клубники: кому нельзя есть сладкие ягоды

Выяснилось, кому нельзя есть клубнику и почему / 1zoom.ru

Наступил сезон сладкой ягоды, которую любят практически все люди. Но как оказалось, вкусная клубника запросто может навредить организму человека.

Как пишет Lekaris.tv, медики пришли к выводу, что от употребления ягод стоит воздержаться в первую очередь людям с аллергической реакцией на нее.

Также, если у вас есть боли в суставах, не покупайте клубнику или ограничьте ее до минимума.

Не употребляйте эту ягоду, если у вас гастрит или язва - причина не столько в обилии клетчатки и фруктовых кислот, сколько в мелких косточках, которые находятся на поверхности ягоды. Они раздражают слизистую ЖКТ.

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Также нельзя есть клубнику в том случае, если вы принимаете препараты от гипертонии на основе энаприла. При этом употребление клубники в сочетании с лекарством увеличит нагрузку на почки.

Нужно забыть о ягоде, если у вас повышена потребность в кальции. Например, при переломах, угрозе возникновения остеопороза, спортивных нагрузках и т.д. Клубника содержит щавелевую кислоту, которая в соединении с кальцием образует нерастворимый оксалат кальция.

Поэтому, несмотря на то, что сама ягода содержит этот микроэлемент, ее потребление уменьшает запасы кальция в организме.

Как ранее писал Главред, запах клубники – главный показатель ее зрелости. Как поясняют диетологи: если не слышен запах клубники – такую ягоду брать не стоит.

Также напомним, в Украине по причине плохого урожая, который был спровоцирован крайне холодной погодой в мае, рекордно подорожала клубника.