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Шалфей: преимущества и способы применения

31 июля 2020, 09:32

Можно использовать многие части шалфея, включая листья, цветы, стебли и семена.

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Можно использовать многие части шалфея, включая листья, цветы, стебли и семена./Pixabay

Шалфей, также известный как Salvia sclarea, является родным растением в северной части Средиземноморского бассейна. Широко используется в лечебных целях и в качестве пряности. Можно использовать многие части шалфея, включая листья, цветы, стебли и семена.

Содержание

В альтернативной медицинской практике эфирное масло шалфея используется в ароматерапии.

В этой статье мы рассмотрим использование и предполагаемые преимущества для здоровья масла шалфея.

Ароматерапевты и связанные с ними альтернативные практики здравоохранения часто используют шалфей в качестве эфирного масла при лечении, и сторонники считают, что оно имеет много пользы для здоровья.

Люди могут использовать масло для одного или нескольких его потенциальных свойств, в том числе:

  • антидепрессант
  • противовоспалительное действие
  • улучшенное пищеварение
  • антибактериальные эффекты
  • снятие стресса
  • улучшенная циркуляция крови

Возможные преимущества для здоровья

Ниже приведен список возможных преимуществ для здоровья масла шалфея. Стоит отметить, что многие из перечисленных ниже исследований либо включали небольшое количество участников, либо проводились на животных, а не на людях.

Антидепрессантный эффект

Исследование 2010 года, опубликованное в журнале Ethnopharmacology, изучало антидепрессивное и антистрессовое действие нескольких различных эфирных масел. Используемые масла включали шалфей, ромашку, розмарин и лаванду.

Исследование показало, что из всех протестированных масел масло шалфея обладает самым сильным антистрессовым эффектом.

Исследователи пришли к выводу, что масло шалфея шалфея может быть эффективным средством для людей, испытывающих депрессию. Они также предположили, что действие масла было тесно связано с гормоном дофамин, гормон счастья и радости.

Снижающие артериальное давление и успокаивающие эффекты

Исследование, опубликованное в 2013 году в "Журнале альтернативной и комплементарной медицины", показало, что вдыхаемое масло шалфея значительно снижает кровяное давление и успокаивает дыхание. В статье содержится предположение, что вдыхаемое масло шалфея может быть эффективным способом расслабления.

Другое исследование, опубликованное в Журнале лекарственной пищи, показало, что включение масла шалфея в пищу животных приводит к значительному снижению доминантного и тревожного поведения.

Противовоспалительное действие

Исследования, опубликованные в журнале Ethnopharmacology в 2017 году, показали, что экстракт шалфея обладает сильным противовоспалительным действием у крыс. Исследователи пришли к выводу, что экстракт шалфея может быть эффективным средством для лечения воспалительных заболеваний десен.

Стоит отметить, что исследование также показало, что применение одного и того же экстракта шалфея за 3 дня до заражения не оказывало профилактического эффекта.

Улучшенная умственная функция

Долгое время считалось, что растение шалфея улучшают умственную функцию различными способами. В обзоре 2017 года рассматривались эффекты различных растений, в том числе шалфея. Автор обнаружил, что шалфей был связан с улучшением памяти, повышенной бдительностью и потенциальными эффектами борьбы с болезнью Альцгеймера.

В том же обзоре также отмечены антидепрессантные и антистрессовые эффекты шалфея, упомянутые выше.

Антибактериальные эффекты

Считается, что многие эфирные масла, в том числе масло шалфея, обладают антибактериальными свойствами. Исследование 2015 года, посвященное действию эфирного масла шалфея, показало, что его антибактериальные свойства действуют против всех протестированных штаммов бактерий.

Было также обнаружено, что эфирное масло шалфея значительно уменьшает рост кишечной палочки и, по-видимому, воздействует на клетки бактерий несколькими различными способами.

Другие исследования также показали, что некоторые химические компоненты шалфея обладают противогрибковым действием.

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эфирное масло шалфея значительно уменьшает рост кишечной палочки/Pixabay

Как применять масло шалфея?

Поскольку исследования показали положительное влияние масла шалфея при вдыхании, приеме внутрь и нанесении непосредственно на воспаленные участки тела, существует множество вариантов того, как его можно использовать.

Ароматерапия: около 2–3 капель масла шалфея можно смешать с водой и другими эфирными маслами и распространить в воздух через горелку с эфирным маслом. При испарении масло шалфея шалфея помогает бороться с бактериями и другими микробами в воздухе

Кожа: добавить около 6 капель масла шалфея в несущее масло, например в кокосовое, и втирать непосредственно в кожу или нанести на рану. Добавьте от 3 до 5 капель эфирного масла в ванну, чтобы успокоить боли в мышцах и улучшить настроение. При втирании в поврежденный участок он может оказывать прямое антисептическое, противовоспалительное и обезболивающее действие.

Орально: добавьте примерно 1-2 капли 100-процентного эфирного масла в чай, смузи или еду, чтобы успокоить и уменьшить воспаление десен. В руководстве Natural Standard Herb and Supplement Guide указано, что 25-50 микролитров (или от 1/2 до 1 капли) можно принимать перорально от одного до трех раз в день.

Все эти виды использования являются безопасными и могут быть полезными.

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