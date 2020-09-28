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Шиповник: 8 удивительных преимуществ для здоровья

28 сентября 2020, 12:46

Шиповник имеет множество преимуществ для здоровья.

Шиповник
Шиповник имеет множество преимуществ для здоровья. / Pixabay

Чай из шиповника - это травяной чай, приготовленный из псевдоплодов розы. У него нежный цветочный аромат, слегка сладковатый с отчетливым терпким послевкусием. Расположенные чуть ниже лепестков роз, плоды шиповника маленькие, круглые и обычно красные или оранжевые.

Существует несколько сотен видов роз, хотя исследования плодов шиповника были сосредоточены на псевдоплодах растения Rosa canina - шиповник собачий.

Шиповник - польза для здоровья

Шиповник имеет множество преимуществ для здоровья, включая улучшение иммунитета, здоровья сердца, снижение веса и старение кожи.

Богат антиоксидантами

Антиоксиданты - это вещества, которые защищают или уменьшают повреждение клеток, вызванное молекулами, называемыми свободными радикалами. Употребление продуктов и напитков, богатых антиоксидантами, может защитить от хронических заболеваний, таких как болезни сердца, рак и диабет 2 типа.

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В исследовании антиоксидантного содержания шести фруктовых экстрактов было обнаружено, что плоды шиповника обладают самой высокой антиоксидантной способностью.

В частности, было обнаружено, что он содержит высокий уровень полифенолов, каротиноидов и витаминов C и E, каждый из которых обладает мощными антиоксидантными свойствами. Сушеные плоды шиповника могут содержать меньше антиоксидантов, чем свежие сорта.

Поскольку чай из шиповника можно приготовить из любого из них, вы можете получить больше антиоксидантов, используя свежие плоды шиповника вместо сушеных или чайных пакетиков.

Может поддерживать здоровую иммунную систему

Одно из самых впечатляющих преимуществ плодов шиповника - это высокая концентрация витамина С. Плоды шиповника имеют одно из самых высоких уровней содержания витамина С среди всех фруктов и овощей.

Витамин С играет важную роль в вашей иммунной системе, в том числе:

  • стимулирование производства белых кровяных телец, называемых лимфоцитами, которые защищают ваш организм от инфекции
  • усиление функции лимфоцитов
  • помогает поддерживать защитный барьер вашей кожи от внешних патогенов

Помимо витамина С, плоды шиповника содержат высокий уровень полифенолов и витаминов А и Е, которые помогают укрепить и защитить вашу иммунную систему.

Может защитить от болезней сердца

Из-за высокой концентрации антиоксидантов чай ​​из шиповника полезен для сердца. Исследования показывают взаимосвязь между потреблением витамина С и риском сердечных заболеваний.

Один обзор 13 исследований показал, что добавление по крайней мере 500 мг витамина С в день было связано со значительным снижением уровня холестерина ЛПНП (плохого) и триглицеридов в крови, двух факторов риска сердечных заболеваний. Кроме того, обсервационные исследования связывают недостаточное потребление витамина С с повышенным риском смерти от сердечных заболеваний.

Плоды шиповника также богаты флавоноидами. Было показано, что эти антиоксиданты снижают кровяное давление у людей с повышенным уровнем и улучшают приток крови к сердцу.

Может помочь похудеть

Исследования показывают, что чай из шиповника может помочь похудеть.

Исследования показывают, что плоды шиповника из растения Rosa canina богаты антиоксидантом, называемым тилирозидом, который может обладать жиросжигающими свойствами.

В 12-недельном исследовании с участием 32 взрослых с избыточным весом ежедневный прием 100 мг экстракта шиповника значительно снизил массу тела и жир живота по сравнению с группой плацебо. Однако текущие исследования ограничиваются воздействием концентрированного экстракта шиповника, а не чая.

Может защитить от диабета 2 типа

Хотя точный механизм неясен, некоторые исследования показывают, что плоды шиповника могут защитить от диабета 2 типа.

В исследовании на мышах, соблюдающих диету с высоким содержанием жиров, добавление порошка шиповника в течение 10–20 недель значительно снизило уровень сахара в крови, уровень инсулина натощак и рост жировых клеток в печени - три фактора риска диабета 2 типа.

В другом исследовании экстракт шиповника значительно снизил уровень сахара в крови натощак у крыс с диабетом.

Как и в случае с потерей веса, текущие исследования ограничиваются экстрактом шиповника, и необходимы дополнительные исследования взаимосвязи между чаем из шиповника и риском диабета 2 типа.

Может уменьшить воспаление и боль

Чай из шиповника богат соединениями с противовоспалительным действием, включая полифенолы и галактолипиды. Галактолипиды - это основные типы жира в клеточных мембранах. Недавно они были изучены на предмет их сильных противовоспалительных свойств и способности уменьшать боль в суставах.

В обзоре трех исследований добавление шиповника значительно уменьшило боль в суставах у людей с остеоартритом. Кроме того, те, кто получал шиповник, в два раза чаще сообщали об улучшении уровня боли.

Имейте в виду, что исследования противовоспалительных свойств плодов шиповника были сосредоточены на концентрированном экстракте, а не на чае.

Может бороться со старением кожи

Коллаген - это самый распространенный белок в организме, который отвечает за эластичность кожи. Было доказано, что витамин С способствует синтезу коллагена и защищает клетки кожи от солнечных лучей, что помогает сохранить кожу более упругой и молодой. Поскольку чай с шиповником богат этим витамином, его употребление может принести пользу вашей коже.

Кроме того, чай с шиповником содержит каротиноид астаксантин, который может иметь антивозрастное действие, поскольку помогает предотвратить распад коллагена. Другие каротиноиды в чае из шиповника также могут принести пользу здоровью кожи. В частности, известно, что витамин А и ликопин защищают клетки кожи от солнечных лучей.

Легко заваривать дома

Чай с шиповником имеет терпкий вкус, как у зеленого яблока, и может быть приготовлен из псевдоплодов любого растения розы. Тем не менее, не рекомендуется использовать плоды шиповника с растения, обработанного пестицидом, который не отмечен как безопасный для употребления в пищу человеком.

Плоды шиповника выглядят как миниатюрные красные или оранжевые яблоки и находятся чуть ниже цветочных лепестков роз.

Как заваривать шиповник?

Свежие плоды шиповника можно использовать для приготовления чая, предварительно хорошо промыв их, чтобы удалить грязь и мусор.

Затем поместите 4–8 плодов шиповника в стакан (240 мл) кипяченой воды. Дайте чаю настояться 10–15 минут, а затем уберите плоды.

Также можно использовать сушеные плоды шиповника. Вы можете сушить свежие плоды шиповника самостоятельно или купить предварительно высушенный чай с рассыпными листьями шиповника.

Для заваривания поместите 1–2 чайные ложки сушеных плодов шиповника в заварочный узел и погрузите его в чашку (240 мл) кипяченой воды. Настаивайте 10–15 минут, а затем снимите заварочный узел.

Если чай кажется вам слишком терпким, попробуйте добавить подсластитель, например мед, чтобы сбалансировать вкус.

Чай из шиповника восхитителен как свежезаваренным, так и замороженным.

Шиповник: противопоказания

Не было доказано, что чай из шиповника вызывает серьезные побочные эффекты у большинства здоровых взрослых. Однако некоторым людям следует избегать чая из шиповника.

Например, безопасность и эффективность чая из шиповника не изучались у беременных и кормящих женщин. Если вы беременны или кормите грудью, лучше всего поговорить со своим врачом, прежде чем пить чай.

Кроме того, из-за высокого уровня витамина С чай из шиповника может увеличить риск образования камней в почках у некоторых людей.

Наконец, если вы в настоящее время принимаете литий - препарат, используемый для лечения психических расстройств, - рекомендуется избегать чая с шиповником, так как его мочегонный эффект может увеличить концентрацию лития в вашем организме, вызывая серьезные побочные эффекты.

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