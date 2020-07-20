Шоппинг и секс: 6 упражнений для тех, кто не любит тренировки

За полчаса секса сжигается 60 калорий для мужчин и 53 для женщин / Cosmo

Есть люди, которые хотят сбросить вес, но они ненавидят тренировки или фитнес. Но есть "упражнения", которые не похожи на классические выпады или приседания, но они тоже могут быть эффективны, пишет Express.co.uk.

Сон

Человек сжигает калории во время сна, поэтому чем больше вы спите, тем больше вы сжигаете. Диетолог Ханна Ричардс говорит: "Как правило, мы не достаточно отдыхаем, а сон, отдых и восстановление - это то место, где происходит потеря веса.

"В циркадном цикле тело хочет проснуться и спать в соответствии с Солнцем и Луной. С 6 утра до 12 вечера мы находимся в зоне ускорения активности. С 12 до 18 часов мы находимся в зоне замедления активности. Между 18:00 и 22:00 мы находимся в режиме понижения активности. С 22.00 до 2 и 6 утра тело находится в режиме восстановления физических и психологических ресурсов", - говорит диетолог.

Наши тела сжигают калории во время сна, особенно во время фазы быстрого сна (быстрое движение глаз). Количество сожженных калорий каждую ночь зависит от веса и продолжительности сна.

Человек, который весит 68 килограмм, может сжечь 46 калорий в час или от 322 до 414 калорий в ночь. Человек, который весит 81 килограмм, может сжечь около 56 калорий в час, или от 392 до 504 калорий за полный сон.

Ханна рекомендует ложиться спать на час раньше и вставать на час позже, добавляя дополнительные два часа сна в ночь.

Уборка

Как бы вы ни ненавидели мыть пол или вытирать пыль, работа по дому должна быть выполнена. Это не только полезн для психического здоровья, но и сжигает калории.

Во время уборк тело будет потеть, и челове даже не осознает, что он тренируется.

Уборка вашего дома сжигает около 200 калорий в час для женщин и более 200 для мужчин.

Ремонт дома заставит вас потеть немного больше, в результате чего вы потратите около 117 калорий для мужчин и 101 для женщин всего за 30 минут.

Мойка машины - это простой способ сжечь лишние 59 калорий для женщин и 67 для мужчин.

Секс

За полчаса секса сжигается 60 калорий для мужчин и 53 для женщин.

В зависимости от того, какие позиции вы предпочитаете, вы можете даже накачать определенные мышцы.

Шоппинг

За обычный выход за продуктами или прогулку по местному торговому центру, вы пройдете сотни или тысячи шагов. Если бы у вас был большой день покупок, вы могли бы пройти несколько километров, не осознавая этого.

Вы даже можете повысить тонус, поднимая предметы, толкая тележку и перевозя сумки целый день.

Переключитесь с онлайн-доставки на классический шоппинг и отправляйтесь в магазины, чтобы подобрать новый наряд, с целью сжечь лишние калории.

Медитация

Если вы не пробовали медитацию раньше, сейчас самое время. Медитация не только расслабляет, а является идеальным способом расслабиться перед сном.

За полчаса медитации мужчины сжигают около 60 калорий, а женщины - 53.

Да, вы можете потерять вес, просто сядя и сосредоточившись на расслаблении.

Хотя медитация сама по себе не приведет к потере веса, который изменит вашу жизнь, в сочетании с другими видами деятельности, перечисленными выше, вы заметите разницу.

Танцы

Танцы заставляют потеть и они полезны для ума, тела и души.

Видео-программы на танцевальные темы сжигают сумасшедшее количество калорий: 240 калорий всего за полчаса для мужчин и 209 для женщин.

Тем не менее, различные танцевальные стили более эффективны, чем другие. К примеру, колумбийские танцы Cumbia, которые за полчаса сжигают колоссальные 189 калорий для женщин и 217 для мужчин.

Другие виды танцев, такие как балет, модерн и джаз, сожгут около 167 калорий у мужчин и 145 у женщин за 30 минут.

Если вы любите сальсу, фламенко и свинг, не волнуйтесь, через полчаса вы все равно сожжете 150 калорий, если вы мужчина, и 131, если вы женщина.