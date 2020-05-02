Чем полезен шпинат, и кому его нельзя есть: советы диетолога

В шпинате есть вещество, которое может навредить некоторым людям, предупредила эксперт.
Диетолог Светлана Фус сообщила, что шпинат полезен, французы называют его королем листовых овощей, однако не всем можно употреблять эту зелень.
В шпинате содержится щавелевая кислота, которая противопоказана людям, которые страдают подагрой и имеют заболевания почек, поэтому им эту зелень есть нельзя, поделилась эксперт в Instagram.
Эксперт предупредила, что любой продукт может "ударить" по здоровью, если его постоянно есть в больших количествах. Диетолог посоветовала включать шпинат в рацион два-три раза в неделю.
Чем полезен шпинат:
- Содержит много полезных веществ – витамины С, Е, К, РР, группы В, калий, магний, фосфор, цинк, медь, железо, фолиевая кислота;
- Шпинат богат антиоксидантами – бета-каротин, лютеин и зеаксантин.
- Вещества, которые содержатся в шпинате, обладают противоопухолевым действием, нормализуют состояние сосудов и влияют на процессы кроветворения.
Ранее диетолог-нутрициолог Ольга Набока посоветовала в апреле и в мае добавить в меню свежую листовую зелень, поскольку это самое эффективное средство для укрепления иммунитета.