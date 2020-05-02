Чем полезен шпинат, и кому его нельзя есть: советы диетолога

В шпинате содержится много полезных веществ, поделилась диетолог / Скриншот

Диетолог Светлана Фус сообщила, что шпинат полезен, французы называют его королем листовых овощей, однако не всем можно употреблять эту зелень.

В шпинате содержится щавелевая кислота, которая противопоказана людям, которые страдают подагрой и имеют заболевания почек, поэтому им эту зелень есть нельзя, поделилась эксперт в Instagram.

Эксперт предупредила, что любой продукт может "ударить" по здоровью, если его постоянно есть в больших количествах. Диетолог посоветовала включать шпинат в рацион два-три раза в неделю.

Чем полезен шпинат:

Содержит много полезных веществ – витамины С, Е, К, РР, группы В, калий, магний, фосфор, цинк, медь, железо, фолиевая кислота;

Шпинат богат антиоксидантами – бета-каротин, лютеин и зеаксантин.

Вещества, которые содержатся в шпинате, обладают противоопухолевым действием, нормализуют состояние сосудов и влияют на процессы кроветворения.

Ранее диетолог-нутрициолог Ольга Набока посоветовала в апреле и в мае добавить в меню свежую листовую зелень, поскольку это самое эффективное средство для укрепления иммунитета.