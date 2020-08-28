Сильная геомагнитная буря скрутит сосуды в конце августа

Мощная магнитная буря с 29 августа 2020 начнет свой террор - что делать / 1zoom.ru

Уже сегодня вечером метеозависимые люди почувствуют влияние сильной геомагнитной бури. Эти магнитные бури начнутся сегодня и растянутся на 3 дня – вплоть до сентября.

Магнитная буря 29 августа, в субботу, будет просто "репетицией" перед более сильным ударом – магнитная буря 30 августа 2020, по оценкам NASA, уже достигнет 12 баллов планетарного индекса против 8 баллов накануне.

Завершит всё магнитная буря 31 августа 2020: ощущения от геомагнитных возмущений будут ощущаться сильнее, чем в субботу – так как организм будет попросту измучен геоштормом в предыдущие два дня.

Читайте такжеКалендарь магнитных бурь на сентябрь 2020 – когда вопьются в головуВлияние этих бурь в первую очередь будет направлено на сосуды и психику человека. Чаще всего это приводит к головным болям и резким сменам настроения. Но вероятны также обострения хронических заболеваний, тахикардия и одышка, боли в суставах и проблемы со сном (у одних – бессонница, у других – наоборот, повышенная сонливость).

Терпеть боль – не лучший выход. Гипертоникам еще накануне магнитной бури врачи рекомендуют принять лекарство против повышенного артериального давления:

никардия ретард,

конкор,

хемопамид ретард.

Гипотоникам лучше выпить возбуждающие средства (настойки родиолы розовой, лимонника, пиона, женьшеня, элеутерококка). Принимать любые лекарства нужно после консультации с врачом и согласно их инструкции!

Профилактика симптомов при магнитных бурях довольна проста: пить больше чистой воды или травяных настоев, больше дышать свежим воздухом, стараться не нервничать и отказаться от повышенных физических нагрузок в эти дни.