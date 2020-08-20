Сильнее антибиотика: эксперты назвали домашнее средство против кашля

Он является более эффективен при лечении этих заболеваний, чем антибиотики или лекарства, отпускаемые без рецепта./ slovami.net

Издавна это народное средство применялось от раздражающего кашля, боли в горле и насморка. Но исследования теперь показывают, что мед является более эффективен при лечении этих заболеваний, чем антибиотики или лекарства, отпускаемые без рецепта.

Эксперты Оксфордского университета сказали, что врачи должны посоветовать пациентам выпивать ложку меда, а не прописывать антибиотики, которые могут способствовать устойчивости к противомикробным препаратам, сообщает The Daily Mail.

Они рассмотрели исследования, в которых сравнивалась эффективность меда против средств от кашля, антигистаминных и болеутоляющих средств при лечении симптомов инфекции верхних дыхательных путей (ИВДП), в том числе кашля и простуды.

В целом было обнаружено, что мед лучше справляется с кашлем, болью в горле и заложенностью, и в отличие от других лекарств он не имеет вредных побочных эффектов.

Мед в среднем уменьшал частоту кашля на 36 процентов эффективнее, чем обычные лекарства, и уменьшал тяжесть кашля на 44 процента больше.

Было также доказано, что мед сокращает время, необходимое для выздоровления от ИВДП, до двух дней.

"Мед был связан со значительно более значительным снижением совокупной оценки симптомов, частоты и тяжести кашля", - говорится в исследовании, опубликованном в British Medical Journal.

Он добавил, что так называемый "нектар богов" дешев, легко доступен и практически не имеет побочных эффектов. Авторы также заявили, что использование меда для лечения инфекций может снизить действие антибиотиков, что вызывает кризис устойчивости к противомикробным препаратам.

Эксперты все больше обеспокоены тем, что врачи слишком часто назначают антибиотики от кашля и простуды, в которых они редко бывают необходимы, потому что большинство из них вызывается вирусами.

Исследователи сказали: "Мед превосходил обычные средства для облегчения симптомов ИВДП. Он представляет собой широко доступную и дешевую альтернативу антибиотикам. ИМП - наиболее частая причина назначения антибиотиков. Поскольку большинство ИВДП являются вирусными, назначение антибиотиков неэффективно и нецелесообразно.

"Учитывая, что отсутствие альтернативных методов лечения и желание сохранить отношения между врачом и пациентом являются двумя ключевыми факторами, способствующими чрезмерному назначению антибиотиков врачами общей практики, наш вывод о том, что мед может быть эффективным, является важным. Мед - разумная альтернатива", - говорят эксперты.

Мед давно используется в качестве домашнего средства, и два года назад британский медицинский надзор включил его в официальные инструкции по лечению кашля.

Но было ограничено количество отзывов о его эффективности при лечении ИВДП. Ученые из Оксфорда проанализировали 14 исследований с 1761 участником, чтобы определить влияние меда на лечение симптомов верхних дыхательных путей.

В 14 исследованиях сравнивали лечение пациентов медом с "обычным уходом", таким как лекарства от кашля и обезболивающие.

Они обнаружили, что мед более эффективен для облегчения симптомов, особенно частоты и тяжести кашля. В случае антигистаминного дифенгидрамина мед был "значительно лучше", поскольку уменьшал тяжесть кашля на 50 процентов.

Два исследования показали, что симптомы длились на один-два дня меньше у тех, кто лечился медом.

Но исследователи предупредили, что мед - сложное вещество, поэтому разные виды могут иметь разные эффекты.

В исследовании сделан вывод: "Мед потребляется в коммерческих целях и безопасен для использования большинством населения, за исключением людей с аллергией и младенцев в возрасте до одного года. Мед - это часто используемое непрофессиональное средство, хорошо известное пациентам. Это также дешево, легко доступно и имеет ограниченный вред".

"Когда врачи хотят назначить лечение ИВДП, мы рекомендуем мед в качестве альтернативы антибиотикам. Это более эффективно и менее вредно, чем обычные альтернативы ухода, и позволяет избежать причинения вреда из-за устойчивости к противомикробным препаратам", - говорят эксперты.

Мед не следует давать детям в возрасте до одного года из-за риска заражения бактериями, которые могут вырабатывать токсины в кишечнике ребенка, что может привести к потенциально смертельному детскому ботулизму.