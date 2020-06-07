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Магнитная буря на Троицу: что делать при самом сильном метеоударе июня

7 июня 2020, 06:29

Прогноз магнитных бурь на июнь 2020 самый сильный геомагнитный удар определил на дни сразу после Троицы 2020 – это стоит учесть во время празднования.

Сильнейшая магнитная буря 8-9 июня 2020 - как уберечь себя
Сильнейшая магнитная буря 8-9 июня 2020 - как уберечь себя / 1zoom.ru

Метеозависимость у людей с годами усиливается. Но ее можно и нужно лечить – иначе высок риск развития осложнений, вплоть до инсульта, инфаркта или гипертонического криза.

Подготовиться к метеоударам и тем самым минимизировать их пагубные последствия поможет календарь магнитных бурь на июнь 2020.

Прогноз магнитных бурь на июнь 2020 определил, что самый сильный геомагнитный удар месяца достигнет Земли сразу после Троицы 2020 – поэтому ослаблять организм алкоголем и долгими празднованиями не стоит.

Читайте такжеТроица 2020: что нельзя и можно делать – с работой, с травой, с душемПервая магнитная буря пройдет восьмого июня – ее оценивают на 2,5 балла из пяти возможных. И уже на следующий день нас ждет вторая магнитная буря.

В эти дни стоит избегать массового скопления людей, поменьше бывать под прямыми лучами солнца, а больше всего избегать стресса – как эмоционального, так и физического.

Магнитная буря 8 июня 2020 может обернуться следующими симптомами:

  • человек будет уставать быстрее обычного, у него снизится трудоспособность;
  • станут резче эмоциональные перепады и смена настроения;
  • головные боли – самый частый симптом магнитных бурь;
  • мышечные боли и обострение хронических заболеваний.

Чтобы снизить напряжение от магнитной бури – врачи советуют принять горячую ванную (можно с морской солью, расслабляющими аромамаслами), кофе заменить чашечкой тонизирующего мятного чая, а сильные физические нагрузки – прогулкой на свежем воздухе, йогой или плаванием.

Магнитная буря 9 июня 2020 окажет более сильное влияние на организм, так как тот к этому времени уже будет ослаблен метеодаром предыдущего дня. Ее основные симптомы:

  • резко ухудшится самочувствие;
  • проблемы со сном;
  • сердечные боли;
  • могут обостриться хронические болезни;
  • у многих будут болеть голова, суставы и просто мышцы;
  • головокружения;
  • эмоциональная нестабильность.

Чтобы легче и быстрее заснуть в эти дни – можно выпить молока с медом.

Как помочь себе и своему здоровью при магнитных бурях

► В эти дни стоит отказаться от соленой и тяжелой пищи, пить больше чистой воды. Чай лучше пить травяной – или добавить лимон в обычный чай.

► Не стоит отказываться от зарядки (просто несколько простых упражнений, без сильной нагрузки на сердце) – она улучшит кровообращение. Идеальный выбор – упражнения на дыхание.

► Не стоит игнорировать прием успокоительных средств (что-то легкое вроде традиционной валерьянки), если нервы взвинчены или человек чувствует эмоциональный раздрай.

► Стоит поменьше бывать на солнце – гулять в тени или в часы, когда солнце наименее активно.

► Взбодриться и привести себя в тонус поможет контрастный душ, а лучше заснуть вечером – теплая ванна.

Детальнее читайте в нашем материале Как помочь себе при магнитных бурях.

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