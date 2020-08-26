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Сильно снижает риск рака: ученые указали на популярное лекарство

26 августа 2020, 19:36

Это касается колоректального рака.

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Это касается колоректального рака/Pixabay

Новое исследование предполагает, что препараты для лечения эректильной дисфункции (ЭД), такие как Виагра, могут повысить выживаемость при колоректальном раке.

Исследователи обнаружили, что эти лекарства снижают риск преждевременной смерти у пациентов с раком толстой кишки почти на 20 процентов.

Более того, вероятность смерти пациентов от основной причины смерти - рака толстой кишки - IV стадии, распространившейся по всему телу, - на 15 процентов ниже.

Команда из Университета Лунда в Швеции считает, что препараты для лечения ЭД обладают противовоспалительными свойствами, а также способностью подавлять опухоли и предотвращать ослабление иммунной системы после операции.

В исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications, команда исследовала класс препаратов, известных как ингибиторы фосфодиэстеразы-5 (PDE5).

Они расширяют ткани полового члена и увеличивают кровоток, способствуя эрекции, и используются для лечения ЭД.

ЭД становится более распространенной с возрастом: около 40 процентов мужчин страдают в возрасте 40 лет и примерно 70 процентов мужчин страдают в возрасте 70 лет.

Лечение включает в себя изменение образа жизни, например снижение веса или отказ от курения, консультации или прием определенных препаратов.

Предыдущее исследование, такое как исследование 2017 года, показало, что препараты ЭД могут подавлять рост опухоли у мышей и подавлять активность гена под названием PDE5A.

Команда говорит, что прошлые исследования показывают, что пациенты с раком толстой кишки с меньшей активностью PDE5A имеют более высокую выживаемость.

"Доступные доклинические данные свидетельствуют о том, что ингибиторы ФДЭ5 могут замедлять рост и прогрессирование опухоли у мышей", - сказал в пресс-релизе ведущий автор исследования Уцин Хуанг, аспирант Лундского университета. "Но до сих пор неизвестно, могут ли ингибиторы PDE5 препятствовать распространению рака у людей. Мы попытались изучить это, используя реальные медицинские данные Швеции", - добавляет он.

Мужчины с раком толстой кишки, которые принимали препараты для лечения ЭД и перенесли операцию, имели на 39 процентов более низкий риск преждевременной смерти от рака толстой кишки и на 31 процент более низкий риск метастазирования.

Исследователи считают, что лекарства от ЭД подавляют иммуносупрессию, которая часто вызывается раком.

"Результаты нашего исследования показывают, что противораковая способность ингибиторов PDE5 может быть связана с регулированием иммуносупрессивных эффектов", - сказал Хуанг.

"Однако необходимы рандомизированные клинические испытания, чтобы подтвердить результаты наших исследований, прежде чем ингибиторы PDE5 можно будет использовать в качестве адъювантного препарата для мужчин с колоректальным раком, а также эксперименты, которые исследуют основные биологические механизмы", - говорят ученые.

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