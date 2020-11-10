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Симптом аутизма: ученые сделали открытие в отношении зрительного контакта

10 ноября 2020, 23:10

Ключ к этому исследованию лежит в подкорковой системе мозга.

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Ключ к этому исследованию лежит в подкорковой системе мозга/Pixabay

Если человек не смотрит в глаза, это может быть ранним признаком аутизма.

По информации Express.co.uk, люди, страдающие аутизмом, часто реже смотрят прямо в глаза другому человеку. Это говорит о том, что они меньше взаимодействуют с другими или менее отзывчивы к людям в целом.

Однако важно отметить, что отсутствие зрительного контакта не так просто, как кажется, и может происходить по ряду разных причин.

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Одна из теорий относительно аутизма и отсутствия зрительного контакта заключается в том, что пациенты безразличны к нему. Кроме того, они могут избегать зрительного контакта, потому что это вызывает дискомфорт или отвращение.

Многие методы лечения аутизма побуждают взрослых смотреть в глаза, таким образом помогая определить, является ли это правильный подход, важно понимать, учат ли врачи людей с аутизмом обращать внимание на то, что их не интересует, или заставляют их делать то, что доставляет им дискомфорт.

В исследовании, опубликованном в Science Direct, изучались аутизм и избегание зрительного контакта.

В исследовании отмечается: "Людям с расстройствами аутистического спектра (РАС) часто трудно смотреть другим в глаза. Это избегание обычно интерпретируется как признак социального и личного безразличия, но сообщения людей с аутизмом говорят об обратном. Многие говорят, что смотреть другим в глаза им неудобно или вызывает стресс - некоторые даже говорят, что "все горит" - все это указывает на неврологическую причину".

"Ключ к этому исследованию лежит в подкорковой системе мозга, которая отвечает за естественную ориентацию на лица новорожденных и в дальнейшем играет важную роль для восприятия эмоций. Подкорковая система может быть особенно активирована при зрительном контакте, и предыдущая работа Хаджихани и его коллег показала, что среди людей с аутизмом она была сверхчувствительной к эффектам, вызванным прямым взглядом и эмоциональным выражением".

"Результаты показывают, что, вопреки предположениям, очевидное отсутствие межличностного интереса у людей с аутизмом не связано с отсутствием беспокойства", - говорит доктор Нушин Хаджихани, директор нейролимбических исследований Центра Мартинос и автор статьи. новое исследование.

"Скорее, наши результаты показывают, что такое поведение - способ уменьшить неприятное чрезмерное возбуждение, возникающее из-за гиперактивации в определенной части мозга", - добавляет он.

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