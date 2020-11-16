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Симптомы диабета: когда нужно срочно записаться к врачу

16 ноября 2020, 19:44

Диабет 2 типа развивается, когда клетки тела, жира и печени становятся неспособными перерабатывать глюкозу.

Ученые, диабет
Диабет 2 типа развивается, когда клетки тела, жира и печени становятся неспособными перерабатывать глюкозу. / Mskgazeta

Сердце, кровеносные сосуды, нервы, глаза и почки находятся в опасности, если у вас диабет 2 типа. Изучите симптомы этого состояния, чтобы как можно скорее сообщить об этом своему врачу.

Diabetes UK - ведущая благотворительная организация для людей, живущих с этим заболеванием, - имеет три основных признака диабета 2 типа:

  • Частые походы в туалет, особенно ночью;
  • Сильная жажда;
  • Чувство большей усталости, чем обычно.

Диабет 2 типа возникает, когда либо поджелудочная железа не может вырабатывать достаточное количество гормона инсулина, либо инсулин, который она вырабатывает, не работает.

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Поджелудочная железа

Medical News Today описывает поджелудочную железу как орган, который играет роль в пищеварительной системе, выделяя ферменты для дальнейшего расщепления пищи в тонком кишечнике, он производит инсулин.

Инсулин попадает в кровоток, который используется для регулирования уровня глюкозы (т. е. сахара) в организме.

Когда уровень сахара в крови повышается, "инсулин перемещает глюкозу из крови в мышцы и другие ткани для использования в качестве энергии", - пояснили в нем.

Он также "помогает печени поглощать глюкозу, сохраняя ее в виде гликогена на случай, если организму потребуется энергия во время стресса или физических упражнений".

Диабет 2 типа развивается, когда клетки тела, жира и печени становятся неспособными перерабатывать глюкозу.

В ответ поджелудочная железа производит дополнительный инсулин; тем не менее, клетки организма все еще не реагируют на диабет.

По мере повышения уровня сахара в крови поджелудочная железа устает вырабатывать избыток инсулина и больше не может контролировать уровень глюкозы в крови.

К другим признакам состояния относятся:

  • потеря веса без всяких усилий;
  • помутнение зрения;
  • генитальный зуд или молочница; а также порезы и раны, которые заживают дольше.

Есть определенные факторы, которые увеличивают риск развития диабета 2 типа.

Избыточный вес - одна из них, когда избыточный вес переносится на середину живота, что делает вас более восприимчивыми к этому заболеванию.

Чтобы противодействовать этому фактору риска, необходимо поддерживать здоровый вес.

Еще одним фактором риска является высокое кровяное давление, с которым можно справиться с помощью упражнений и здорового питания.

К сожалению, есть определенные профили риска, которые вы просто не можете изменить, но они увеличивают вероятность развития заболевания.

Риск развития диабета 2 типа увеличивается с возрастом - особенно старше 40 лет. Кроме того, вероятность развития этого заболевания в два-шесть раз выше, если у вас есть "родитель, брат, сестра или ребенок с диабетом".

Если вы подозреваете, что у вас диабет 2 типа, ваш врач сможет подтвердить, есть ли у вас это заболевание.

Опасности невылеченного диабета многочисленны: от увеличения риска сердечного приступа до инсульта и повреждения почек.

Более того, ампутации стопы представляют собой значительный риск, если вы не справитесь с этим заболеванием. Это связано с тем, что повреждение нервов мешает вам понять, что есть проблемы с ногами.

"У людей с диабетом в 20 раз больше шансов получить ампутацию", - пояснила компания Diabetes UK.

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