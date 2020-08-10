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Симптомы рака: 5 сигналов вашей кожи

10 августа 2020, 08:08

Другие виды рака могут вызывать видимые изменения кожи.

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Другие виды рака могут вызывать видимые изменения кожи/Pixabay

Рак поражает все большее количество людей и поскольку в настоящее время нет лекарства от него, он может оказаться смертельным. Вот почему очень важно выявить симптомы болезни на ранней стадии. Рак кожи, один из наиболее распространенных видов рака в мире, обычно вызывает язвы, комки, красные пятна или изменения существующих веснушек или родинок.

Но, по информации Express.co.uk, другие виды рака могут вызывать видимые изменения кожи.

По данным Американского онкологического общества, эти признаки и симптомы включают:

  • Более темная кожа (гиперпигментация)
  • Желтоватая кожа и глаза (желтуха)
  • Покраснение кожи (эритема)
  • Зуд
  • Чрезмерный рост волос

Организация здравоохранения добавляет: "Вы должны знать некоторые общие признаки и симптомы рака. Но помните, что наличие любого из них не означает, что у вас рак - многие другие причины также вызывают эти признаки и симптомы. Если у вас есть какие-либо из этих симптомов, и они сохраняются в течение длительного времени или ухудшаются, обратитесь к врачу, чтобы узнать, что происходит", - отмечают специалисты.

Еще один общий симптом рака, на который следует обратить внимание, - это необъяснимая потеря веса.

Организация объясняет: "Большинство больных раком в какой-то момент похудеют. Когда вы худеете по неизвестной причине, это называется необъяснимой потерей веса. Необъяснимая потеря веса на 5 кг и более может быть первым признаком рака.

Это чаще всего случается с раком поджелудочной железы, желудка, пищевода (глотательной трубки) или легких.

Лихорадка также может быть признаком рака. Она очень распространена при раке, но чаще она возникает после того, как рак уже распространился от того места, где возник.

Почти у всех людей, больных раком, когда-нибудь поднимется температура, особенно если рак или его лечение влияет на иммунную систему. Реже лихорадка может быть ранним признаком рака, такого как рак крови.

Также стоит отметить усталость. "Усталость - это сильная усталость, которая не проходит после отдыха. Это может быть важным симптомом роста рака. Но это может произойти на ранних стадиях некоторых видов рака, например лейкемии.

"Некоторые виды рака толстой кишки или желудка могут вызывать неочевидную потерю крови. Это еще один способ, которым рак может вызвать усталость", - говорят специалисты.

Вот список симптомов рака, на которые следует обратить внимание.

Шишка в грудиКашель, боль в груди и одышкаИзменения в привычках кишечникаКровотечениеНеобъяснимая потеря веса

Если ваш терапевт подозревает рак, он направит вас к специалисту - обычно в течение 2 недель. Специалист проведет дальнейшие исследования, такие как биопсия или рентген, и спланирует любое необходимое лечение.

Рак болезни здоровье
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