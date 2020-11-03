Симптомы рака головного мозга: что происходит со зрением

Существуют различные типы первичного рака мозга - когда болезнь начинается в головном мозге.
Независимо от того, начинается ли опухоль мозга в мозговых оболочках, черепных нервах или шишковидной железе, мутации ДНК позволяют клеткам бесконтрольно делиться.
Главред публикует предупреждающие знаки.
В клинике Мэйо объяснили, что мутировавшая ДНК дает клеткам команду расти и делиться. Они становятся злокачественными, поскольку продолжают расти, накапливаясь в опухоли.
В отличие от здоровых клеток, эти клетки не умирают, поэтому рост становится все больше и больше.
Существуют различные типы первичного рака мозга - когда болезнь начинается в головном мозге.
Например, медуллобластомы начинаются в нижней части спинного мозга и имеют тенденцию распространяться через спинномозговую жидкость.
Признаки опухоли головного мозга включают нарушения зрения, такие как нечеткость зрения, двоение в глазах или потеря периферического зрения.
Другими симптомами могут быть новые приступы головных болей или головных болей, которые отличаются от того, что вы обычно чувствуете.
У человека с опухолью головного мозга могут усиливаться головные боли.
Могут быть необъяснимые тошнота или рвота, нарушение равновесия или проблемы с речью.
Некоторые люди могут постепенно терять чувствительность или движение в руке или ноге. А путаница может проявляться в повседневных делах, наряду с изменениями личности или поведения.
Это особенно тревожно, если кто-то начинает страдать от судорог, когда у него нет истории болезни.
Если какой-либо из этих признаков становится стойким, настоятельно рекомендуется обратиться к врачу.
Чаще возникает вторичный рак головного мозга, что означает, что другой тип рака, например, рак легких, распространился на мозг.
При вторичном раке мозга рак мог распространиться из любой точки тела, но к наиболее распространенным типам относятся:
- Рак молочной железы
- Рак толстой кишки
- Рак почки
- Меланома
- Рак почки
Компания Cancer Research UK объяснила, что почки фильтруют отходы из крови и производят мочу.
Самым ярким признаком заболевания почек является кровь в моче, которая может появляться и исчезать.
Еще одним признаком этого состояния является припухлость или опухоль в области почек.
Другие признаки включают потерю веса, потерю аппетита, усталость или высокую температуру и очень сильное потоотделение.
Также может быть боль в спине с одной стороны (ниже ребер), которая не проходит.
Риски развития заболеваний почек включают курение, избыточный вес, высокое кровяное давление и диабет.
Чтобы снизить риск рака почки, имеет смысл сбросить вес (при необходимости), не курить, контролировать диабет (при необходимости) и снизить кровяное давление.
Снизить артериальное давление можно, выполняя ежедневные упражнения, повышающие частоту сердечных сокращений.