Симптомы рака яичников: эти знаки символизируют о смертельной болезни

Женщина может чувствовать себя очень сытой во время еды/Pixabay

Рак яичников является одним из наиболее распространенных видов рака у женщин. Болезнь возникает, когда аномальные клетки размножаются в яичнике, создавая опухоль.

По информации Express.co.uk, одним из симптомов рака яичников является низкое либидо и боль во время секса.

Понятно, что болезненный секс может влиять на либидо. Однако это также может быть связано со снижением уровня половых гормонов или побочным эффектом от применения лекарств.

Симптомы рака яичников

Основные симптомы рака яичников включают опухший живот и постоянное ощущение вздутия.

Другие признаки заболевания состоят из дискомфорта в области живота или таза.

Кроме того, женщина может чувствовать себя очень сытой во время еды, или может потерять аппетит. Еще один распространенный симптом рака яичников - необходимость мочиться чаще или быстрее, чем обычно.

Другие симптомы включают постоянное расстройство желудка или плохое самочувствие, изменение привычек кишечника, боль в спине, летаргию и непреднамеренную потерю веса.

Четыре наиболее распространенных симптома рака яичников:

Существует четыре основных симптома рака яичников: постоянные боли в животе, постоянное вздутие живота, быстрое насыщение, и необходимость чаще плакать.

При возникновении одного или нескольких симптомов на протяжении длительного времени, обратитесь к своему семейному врачу.