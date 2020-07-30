Симптомы сердечного приступа: болезненный знак, который легко пропустить

Вы можете подвергнуться риску смертельного сердечного приступа - или инфаркта миокарда/ eluniverso.com

Вы можете подвергнуться риску смертельного сердечного приступа - или инфаркта миокарда - если у вас развивается необъяснимая боль в челюсти.

По информации Express.co.uk, сердечные приступы - это серьезные неотложные состояния, требующие немедленного вмешательства врача, вызванные недостатком крови, достигающей сердца. Без достаточного количества крови сердце может быть серьезно повреждено - и это может даже быть опасным для жизни.

Одним из основных признаков сердечного приступа является боль в челюсти. Хотя боль в челюсти может и не быть связана с сердцем, она может быть решающим показателем инфаркта миокарда.

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Обычно боль развивается в других частях тела, если у вас случился сердечный приступ. Она может распространяться от груди к спине, руке или даже плечу.

Но некоторые люди также сообщали о неприятных ощущениях в челюсти без объяснения причин. "Если у вас болит грудная клетка и вы чувствуете себя крайне плохо, вам следует набрать скорую помощь и как можно скорее вызвать врачей", - призвал профессор Британского фонда сердца Дэвид Ньюби.

Если это сердечный приступ, его обычно описывают как тяжесть, стеснение или давление в груди. Люди часто характеризуют его как будто "слон сидел на груди" или "тугой пояс вокруг груди".

Существуют некоторые свидетельства того, что женские симптомы чаще отличаются от "классической" боли в груди, и женщины реже обращаются за медицинской помощью и лечением.

Наиболее распространенные признаки сердечного приступа включают сильную боль в груди, сильную боль в руке и внезапное головокружение.

Но вы можете снизить риск сердечного приступа, внеся небольшие изменения в диету или образ жизни. Соблюдение здоровой сбалансированной диеты снизит ваши шансы на жировые отложения в артериях.