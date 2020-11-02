Синдром отмены никотина: названы 6 главных симптомов

Люди становятся зависимыми от препарата, потому что он стимулирует нервную систему

Никотиновая абстиненция возникает из-за способности табака вызывать привыкание. Основным психоактивным ингредиентом сигарет и других табачных изделий является никотин. Люди становятся зависимыми от препарата, потому что он стимулирует нервную систему и связывается с рецепторами мозга, которые выделяют дофамин - гормон хорошего самочувствия.

Когда вы регулярно начинаете курить, употреблять вейпинг или жевать табак, в вашем мозгу вырабатывается больше никотиновых рецепторов. Когда вы бросаете курить, эти рецепторы не получают никотин и, следовательно, перестают выделять дофамин.

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Это вызывает неприятные побочные эффекты, известные как синдром отмены никотина, и является одной из причин, почему бросить курить может быть так сложно.

Что такое никотиновая абстиненция?

Вы можете думать о никотиновой абстиненции как о способе вашего тела протестовать против вашего решения бросить курить. По словам Джона Хьюза, доктора медицины, почетного профессора психиатрии и психологии в Вермонтском центре поведения и здоровья медицинского колледжа Ларнера при Университете Вермонта, у вас начнутся симптомы абстиненции в течение 24 часов после последнего выкуривания.

Однако чем дольше вы обходитесь без никотина, тем больше рецепторы в вашем мозге приходят в норму и тем меньше вы будете ощущать нежелательные побочные эффекты. Вот некоторые из наиболее распространенных симптомов никотиновой отмены:

1. Никотиновая тяга

Как только вы бросите курить, вы можете начать испытывать сильное желание никотина. По словам Хьюза, отвлечь себя или просто попытаться справиться с этим можно, но лекарства в сочетании с никотинзамещающей терапией - это действительно "наша первая линия защиты".

Общие методы лечения тяги к никотину включают:

Лекарства, отпускаемые по рецепту

Заместительная никотиновая терапия, которую можно вводить с помощью пластырей, пастилок, назальных спреев, ингаляторов и жевательных резинок.

Чтобы еще больше обуздать тягу, избегайте триггеров - мест, ситуаций или людей, которых вы связываете с употреблением табака.

"Во многих случаях люди чувствуют себя хорошо в течение шести недель, затем возникает какая-то стрессовая ситуация, и они просто испытывают тягу к сигарете и снова начинают курить", - говорит Нил Беновиц, доктор медицины, заслуженный профессор медицины, биоинженерии и терапии. наук в Калифорнийском университете.

2. Бессонница

Многие люди, выздоравливающие от никотиновой зависимости, сообщают, что испытывают трудности с засыпанием или бессонницей.

Чтобы уменьшить вероятность нарушения сна, вам следует разработать ночной ритуал расслабления и избегать употребления напитков с кофеином после 18:00. Такие добавки, как мелатонин, также могут помочь вам лучше спать, хотя вам следует поговорить со своим врачом, прежде чем принимать какие-либо снотворные, даже если они отпускаются без рецепта.

3. Изменения аппетита

Вы также можете заметить повышение аппетита, которое может сохраняться в течение нескольких месяцев и более. Как правило, эффективными средствами противодействия являются упражнения и осознанное питание.

Вы также можете попробовать начать заместительную никотиновую терапию или принять рецептурный препарат, поскольку клинически доказано, что оба из них предотвращают набор веса, связанный с отменой никотина.

4. Депрессия или тревога

Сразу после того, как вы бросили курить, это нормально, если вы почувствуете снижение настроения и усиление беспокойства. Однако ваше психическое здоровье, скорее всего, улучшится в течение недели или месяца.

Между тем, постоянная физическая активность, социальная и супружеская поддержка, а также консультации могут помочь улучшить ваше настроение.

5. Раздражительность

Еще одно психологическое изменение, которое часто сопровождает отмену никотина, - это раздражительность.

Если вы чувствуете себя на пределе, попробуйте глубоко дышать и займитесь успокаивающим действием, например, массажем, медитацией или прогулкой. Ограничение потребления кофеина также может снизить раздражительность.

6. Трудности с концентрацией внимания

Людям, страдающим от никотиновой абстиненции, часто бывает трудно сосредоточиться. Если вам сложно сконцентрироваться, уменьшите нагрузку, сведите стресс к минимуму и ешьте здоровые закуски каждые несколько часов, чтобы уровень сахара в крови оставался нормальным.

Как долго длится никотиновая абстиненция?

Поскольку тело каждого курильщика индивидуально, каждый курильщик будет по-разному испытывать никотиновую отмену. Некоторые могут не иметь побочных эффектов, а другие могут иметь серьезные последствия. Однако большинство симптомов исчезнут в основном или полностью в течение месяца.

Когда обратиться к врачу

Никотиновая абстиненция никогда не бывает физически опасной или опасной для жизни. Тем не менее, обратитесь к своему врачу, если вам нужен совет по борьбе с симптомами, поскольку он может прописать определенные лекарства или предложить другие варианты лечения.