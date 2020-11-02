УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Синдром отмены никотина: названы 6 главных симптомов

2 ноября 2020, 08:00

Люди становятся зависимыми от препарата, потому что он стимулирует нервную систему.

Электронная сигарета, вейпинг 01
Люди становятся зависимыми от препарата, потому что он стимулирует нервную систему

Никотиновая абстиненция возникает из-за способности табака вызывать привыкание. Основным психоактивным ингредиентом сигарет и других табачных изделий является никотин. Люди становятся зависимыми от препарата, потому что он стимулирует нервную систему и связывается с рецепторами мозга, которые выделяют дофамин - гормон хорошего самочувствия.

Когда вы регулярно начинаете курить, употреблять вейпинг или жевать табак, в вашем мозгу вырабатывается больше никотиновых рецепторов. Когда вы бросаете курить, эти рецепторы не получают никотин и, следовательно, перестают выделять дофамин.

Читайте такжеУченые нашли новое последствие для тела от курения

Это вызывает неприятные побочные эффекты, известные как синдром отмены никотина, и является одной из причин, почему бросить курить может быть так сложно.

Что такое никотиновая абстиненция?

Вы можете думать о никотиновой абстиненции как о способе вашего тела протестовать против вашего решения бросить курить. По словам Джона Хьюза, доктора медицины, почетного профессора психиатрии и психологии в Вермонтском центре поведения и здоровья медицинского колледжа Ларнера при Университете Вермонта, у вас начнутся симптомы абстиненции в течение 24 часов после последнего выкуривания.

Однако чем дольше вы обходитесь без никотина, тем больше рецепторы в вашем мозге приходят в норму и тем меньше вы будете ощущать нежелательные побочные эффекты. Вот некоторые из наиболее распространенных симптомов никотиновой отмены:

1. Никотиновая тяга

Как только вы бросите курить, вы можете начать испытывать сильное желание никотина. По словам Хьюза, отвлечь себя или просто попытаться справиться с этим можно, но лекарства в сочетании с никотинзамещающей терапией - это действительно "наша первая линия защиты".

Общие методы лечения тяги к никотину включают:

  • Лекарства, отпускаемые по рецепту
  • Заместительная никотиновая терапия, которую можно вводить с помощью пластырей, пастилок, назальных спреев, ингаляторов и жевательных резинок.
  • Чтобы еще больше обуздать тягу, избегайте триггеров - мест, ситуаций или людей, которых вы связываете с употреблением табака.

"Во многих случаях люди чувствуют себя хорошо в течение шести недель, затем возникает какая-то стрессовая ситуация, и они просто испытывают тягу к сигарете и снова начинают курить", - говорит Нил Беновиц, доктор медицины, заслуженный профессор медицины, биоинженерии и терапии. наук в Калифорнийском университете.

2. Бессонница

Многие люди, выздоравливающие от никотиновой зависимости, сообщают, что испытывают трудности с засыпанием или бессонницей.

Чтобы уменьшить вероятность нарушения сна, вам следует разработать ночной ритуал расслабления и избегать употребления напитков с кофеином после 18:00. Такие добавки, как мелатонин, также могут помочь вам лучше спать, хотя вам следует поговорить со своим врачом, прежде чем принимать какие-либо снотворные, даже если они отпускаются без рецепта.

3. Изменения аппетита

Вы также можете заметить повышение аппетита, которое может сохраняться в течение нескольких месяцев и более. Как правило, эффективными средствами противодействия являются упражнения и осознанное питание.

Вы также можете попробовать начать заместительную никотиновую терапию или принять рецептурный препарат, поскольку клинически доказано, что оба из них предотвращают набор веса, связанный с отменой никотина.

4. Депрессия или тревога

Сразу после того, как вы бросили курить, это нормально, если вы почувствуете снижение настроения и усиление беспокойства. Однако ваше психическое здоровье, скорее всего, улучшится в течение недели или месяца.

Между тем, постоянная физическая активность, социальная и супружеская поддержка, а также консультации могут помочь улучшить ваше настроение.

5. Раздражительность

Еще одно психологическое изменение, которое часто сопровождает отмену никотина, - это раздражительность.

Если вы чувствуете себя на пределе, попробуйте глубоко дышать и займитесь успокаивающим действием, например, массажем, медитацией или прогулкой. Ограничение потребления кофеина также может снизить раздражительность.

6. Трудности с концентрацией внимания

Людям, страдающим от никотиновой абстиненции, часто бывает трудно сосредоточиться. Если вам сложно сконцентрироваться, уменьшите нагрузку, сведите стресс к минимуму и ешьте здоровые закуски каждые несколько часов, чтобы уровень сахара в крови оставался нормальным.

Как долго длится никотиновая абстиненция?

Поскольку тело каждого курильщика индивидуально, каждый курильщик будет по-разному испытывать никотиновую отмену. Некоторые могут не иметь побочных эффектов, а другие могут иметь серьезные последствия. Однако большинство симптомов исчезнут в основном или полностью в течение месяца.

Когда обратиться к врачу

Никотиновая абстиненция никогда не бывает физически опасной или опасной для жизни. Тем не менее, обратитесь к своему врачу, если вам нужен совет по борьбе с симптомами, поскольку он может прописать определенные лекарства или предложить другие варианты лечения.

курение нелегальные сигареты сигарета
Сейчас вы просматриваете новость «Синдром отмены никотина: названы 6 главных симптомов». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

09:06
В Слуге народа назвали сроки формирования нового состава КСУ
08:56
Гороскоп на 2 ноября для всех: любовные приятности и судьбоносные сны Видео
08:53
Коронавирус в Киеве 2 ноября: еще более 500 больных и новые жертвы
08:51
Аутизм: британские врачи назвали преимущества заболевания Видео
08:46
Коронавирус в Украине рванул вперед и пересек отметку в 400 тысяч зараженных Видео
Реклама
08:42
В Турции спустя 65 часов после землетрясения спасатели вытащили девочку Видео
08:36
Выбросьте статистику МОЗ в мусорник. Масштабы поражения гораздо страшней мнение
08:30
Танці з зірками 2020 - смотреть онлайн 10 выпуск полностью Видео
08:22
Германия до конца осени ушла на жесткий карантин Видео
08:13
Еда против гриппа: врачи назвали продукты, которые помогут выздороветь Видео
08:01
Выборы президента Молдовы: Санду обогнала пророссийского Додона
08:00
Синдром отмены никотина: названы 6 главных симптомов Видео
07:57
Иммунолог назвал простой способ защититься от коронавируса Видео
07:28
В Украине обновили зоны карантина - полный список городов
06:53
Доктор Комаровский назвал главную странность коронавируса
06:53
Запад упорно не хочет понять про Украину один простой факт мнение
06:31
"Будет майдан и война": астролог сказал, кто станет президентом США
06:23
В моду вернулись ботильоны из 50-х с королевским очарованием - фото Фото
06:12
Вакцинация от коронавируса: инфекционист раскрыла особенности Видео
05:23
Гороскоп на ноябрь 2020: астролог сказал, кому ждать большого фарта
Реклама
03:59
Ученые выяснили, как недосып бьет по способности работать
03:55
Завораживающий маникюр омбре - самый красивый маникюр осень 2020: фото Фото
03:02
Пашинян обвинил Турцию в вербовке тысяч сирийских наемников для Азербайджана Видео
02:30
Гороскоп на 3 ноября для всех: влиятельный заступник и неоценимая услуга Видео
01:57
Ученые выяснили, как связаны томатный сок и высокое давление Видео
01:29
Почти вечный макияж глаз: модный перманентный макияж и его особенности
00:51
Вторая волна коронавируса: врач объяснил, готова ли Украина
00:19
В чем встречать 2021 год и год кого это будет
01 ноября, воскресенье
23:58
Врач пояснила закупку Украиной "неэффективного" ремдесивира от Covid-19
23:42
Укрзализныця прекращает продажу билетов из городов красной зоны
23:39
Танці з зірками 2020 10 выпуск: кто покинул шоу 1 ноября Видео
23:17
"Здесь бабушка сейчас умрет": очевидцы поделились подробностями ДТП на Майдане
23:04
Бомбический салат из рукколы – быстрый рецепт Видео
22:56
Папа Римский ошарашил обращением к противникам карантина
22:33
Коронавирус в Украине 1 ноября – за сутки выявили почти 8 тысяч больных COVID-19 Видео
22:24
Зеленский для The Financial Times перечислил противников реформ
22:08
Еще один "слуга народа" подхватил коронавирус
21:32
В Тбилиси митингующие установили палатки напротив парламента Видео
21:29
В России пожаловались на заваленные мусором пляжи Крыма Видео
21:06
В России вспыхнул масштабный пожар на нефтяной шахте, проходит эвакуация
Реклама
20:52
В Николаеве полиция жестко вытащила из маршрутки пассажира без маски Видео
20:30
Минюст призвал украинцев высказаться по поводу судьбы судей КСУ
20:01
"Ковидные пальцы": назван еще один опасный симптом китайского вируса
19:52
Оставила записку: в Бердянске роженица с Covid-19 выбросилась из окна
19:49
Путин рассказал, как ему работается на "удаленке" из бункера
19:33
Определена дата второго тура выборов мэра во Львове
19:19
Врач объяснила, какие проблемы у пациентов после COVID-19 самые опасные Видео
19:13
Трамп vs Байден: опрос показал лидера президентской гонки
19:01
Вакарчук откровенно высказался о своем возвращении в политику Видео
18:31
"Всем стало страшно": Зеленский прошелся по скандальному решению КСУ
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять