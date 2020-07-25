Ученые выяснили необычную пользу для здоровья от шоколада / УНИАН

Поедание шоколада не реже, чем раз в неделю, снижает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

Об этом сообщается в авторитетном медицинском издании Medicalxpress.

Как показало исследование американских медиков, риск возникновения ишемической болезни сердца снижается в среднем на 8% (если употреблять шоколад достаточно регулярно).

"Наше исследование показывает, что шоколад помогает поддерживать здоровье кровеносных сосудов сердца ", — сказал руководитель проекта, доктор Чаякрит Криттанавонг из Медицинского колледжа Бейлора (Хьюстон, штат Техас).

"В прошлом клинические исследования показали, что шоколад полезен как для кровяного давления, так и для слизистой оболочки кровеносных сосудов. Я хотел посмотреть, влияет ли это на кровеносные сосуды, питающие сердце (коронарные артерии), или нет. И если да, то это полезно или вредно?", — рассказал он.

Анализу ученые подвергли шесть исследований с общим количеством 336 289 добровольцев, которые регулярно сообщали сведения о своем употреблении шоколада.

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