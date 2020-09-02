Скорострелы и марафонцы: ученые посчитали, сколько должен длиться секс

Ученые посчитали, сколько должен длиться секс / УНИАН

Группа ученых из Университета штата Кентукки (США) выяснила, сколько времени должно тратиться на качественный секс.

Об этом сообщает портал Freundin.

В рамках своего исследования ученые опросили 14,4 тысячи мужчин и женщин ‒ и одиноких, и в отношениях/браке ‒ об их сексуальном поведении и желаниях.

По словам руководителя проекта, доктора Дж. Кристен-Марк, средняя продолжительность секса у опрошенных составляет десять минут. Однако, суть в том, что речь идет исключительно об индивидуальном чувстве времени. К слову, более раннее исследование показало, что на самом деле секс в среднем длится от трех до пяти минут.

Большинство участников опроса указали, что желают более продолжительного секса ‒ приблизительно 20 минут.

"Из предыдущих исследований мы уже знаем, что женщинам нужно немного больше времени, чем мужчинам, чтобы достичь пика удовлетворения, оргазма и максимального удовольствия. Результаты нашего исследования еще раз подтверждают это", – подытожила Кристен-Марк.

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Напомним, ранее группа ученых из США установила ‒ активная и регулярная сексуальная жизнь способствует тому, что у людей снижается риск преждевременной смерти.