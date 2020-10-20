УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Скрытый симптом диабета: зуд в этом месте должен насторожить

20 октября 2020, 22:30

Очень важно, чтобы, если вы подозреваете, что у вас диабет, как можно скорее обратитесь к врачу.

Диабет
Очень важно, чтобы, если вы подозреваете, что у вас диабет, как можно скорее обратитесь к врачу. / УНИАН

Диабет - распространенное заболевание. Диабет 2 типа может быть вызван тем, что организм не производит достаточного количества гормона инсулина или не реагирует на инсулин.

Без достаточного количества гормона организм изо всех сил пытается преобразовать сахар в крови в полезную энергию.

Очень важно, чтобы, если вы подозреваете, что у вас диабет, как можно скорее обратитесь к врачу.

Одним из основных предупреждающих признаков высокого уровня сахара в крови является необъяснимый зуд половых органов.

Постоянный зуд в паховой области - один из основных симптомов диабета, предупреждает медицинский сайт Diabetes.co.uk.

Если у вас высокий уровень сахара в крови, это создает идеальные условия для роста дрожжей. Это может привести к дрожжевой инфекции как у женщин, так и у мужчин, вызывающей зуд.

Вы можете обнаружить, что в ваших гениталиях появляется жгучая боль, они могут стать необычно красными или болезненными.

"Генитальный зуд у обоих полов - это раздражающая проблема, которая может быть просто вызвана аллергией и раздражением кожи или более серьезными расстройствами и заболеваниями, такими как диабет", - говорится на сайте.

В тех случаях, когда зуд половых органов вызван раздражением или аллергией, для исчезновения зуда может быть достаточно избегать контакта с раздражителем или аллергеном.

При диабете уровень глюкозы в крови может быть ненормально высоким, что может создать идеальные условия для роста дрожжей, присутствующих в естественных условиях, а также снижает способность организма бороться с инфекцией.

Диабет также может вызвать повышенное содержание глюкозы в моче - еще одно чрезвычайно подходящее место для размножения дрожжей.

Но зуд гениталий может быть вызван рядом условий и не обязательно означает, что у вас диабет.

Аллергические реакции, бактериальные инфекции, экзема или даже менопауза могут вызвать зуд.

Очень важно поговорить с врачом, если зуд не проходит.

Если не лечить, это может привести к дальнейшим медицинским осложнениям, предупреждает медицинский сайт.

Между тем, к другим распространенным симптомам диабета относятся порезы или раны, которые заживают дольше, неутолимая жажда и выделение большего количества мочи, чем обычно.

Но многие люди могут болеть диабетом, даже не подозревая об этом, потому что признаки и симптомы не обязательно вызывают недомогание.

Вам следует поговорить с врачом, если вас беспокоят тревожные признаки или симптомы диабета, или если вы считаете, что можете подвергаться риску.

Ранняя диагностика этого состояния очень важна, потому что пациенты больше подвержены риску некоторых смертельных осложнений, включая болезни сердца и инсульт.

здоровье диабет сахарный диабет
Сейчас вы просматриваете новость «Скрытый симптом диабета: зуд в этом месте должен насторожить». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

23:50
"Тотальный карантин": эксперт назвала сроки нового локдауна
23:22
"Армения сошла с ума": Алиев назвал главную победу Баку над Ереваном Видео
23:11
Гороскоп на 21 октября для всех: "всесильность" и возрастание дара Видео
23:03
Звездопад Ориониды 2020: когда будет пик и как наблюдать
22:50
Коронавирус у Филарета: патриарх рассказал о реанимации Видео
Реклама
22:35
"Они виновны": Филарет сделал резкое заявление о жителях Донбасса
22:30
Скрытый симптом диабета: зуд в этом месте должен насторожить Видео
22:20
Часть областного центра оставят без света: названа причина
22:00
Пока есть время: Топ 10-игр, в которых можно затеряться на сотни часов
21:52
Крушение вертолета в России и гибель "шишки": подробности ЧП Видео
21:47
Динамо - Ювентус 0:2: команда Луческу проиграла в первом матче Лиги чемпионов Фото
21:47
Гранат: названы преимущества самого полезного фрукта на земле Видео
21:24
Кравчук раскрыл детальный план возвращения Донбасса: главные шаги Видео
21:05
Экс-главе налоговой объявили подозрение из-за миллиардной сделки
21:03
Киеву насулили почти +20: названа дата Видео
20:56
Как бросить пить: с чего начать в борьбе с зависимостью Видео
20:45
Сидоренки-Сидоренки 2 сезон 3 и 4 серия обзор 20-10-2020 Видео
20:36
В Минздраве рассказали, как ухаживать за больными с легкой формой коронавируса
20:27
Астрологи раскрыли, как покорить Дев Видео
20:15
"Закрыть все на карантин": эксперт предупредил о росте числа смертей из-за COVID-19 Видео
Реклама
20:10
К чему снятся грибы: толкование сна Видео
19:55
Сколько украинцев поучаствуют в опросе Зеленского - социологи
19:39
Школы и садики – на замок: врач объяснил необходимость жесткого карантина Видео
19:16
В Киеве больной Covid-19 мужчина выбросился из окна больницы
18:58
В Киев по приглашению кума Путина приехал одиозный пропагандист РФ
18:56
Убийство учителя чеченцем: в Кремле сообщили о договоренности Путина и Макрона
18:50
В России пропал знаменитый певец Андрей Губин
18:25
В Минздраве объяснили, зачем вводили в Украине жесткий карантин Видео
18:22
В России разбился вертолет: СМИ рассказали о погибших "шишках" Видео
18:22
"Бандиты в балаклавах": оппозиция Беларуси объявила "вендетту" силовикам Лукашенко Видео
18:12
Магний: признаки нехватки в организме и последствия Видео
18:03
Выступление Зеленского - час психотерапевтических розовых мечтаний мнение
17:54
Настя Каменских представила трек No Stress - перевод песни Видео
17:49
Астрологи предупредили, свободу каких женщин нельзя ущемлять
17:40
Эрдоган обвинил Макрона в нападении на ислам и мусульман Видео
17:39
"Цена растет": в Раде анонсировали новое подорожание газа Видео
17:18
Солист ТНМК Фагот заразился коронавирусом и поделился состоянием
17:11
Врач объяснила, почему не нужно "демонизировать" хлеб
17:10
Пенсии будут начислять иначе - что изменится для украинцев
17:05
В Армении оценили вероятность участия России в конфликте в Нагорном Карабахе Видео
Реклама
17:00
Обворожительная французская стрижка гаврош из 50-х опять в моде - фото Фото
16:59
Презент для Трампа под выборы: США и Россия готовы подписать ядерную сделку - WSJ Видео
16:54
Резкий скачок заболеваемости коронавирусом: Ляшко предупредил о худшем сценарии Видео
16:25
Жителей Беларуси будут наказывать за подписку на Telegram-канал NEXTA Видео
16:24
Порошенко возглавил рейтинг топ-коррупционеров – опрос Видео
16:17
В Харькове девушка на авто бултыхнулась прямо в реку Видео
16:03
Лукашенко допустил вступление Беларуси в НАТО Видео
15:45
Лукашенко пригрозил найти и наказать каждого протестующего Видео
15:31
Медики выяснили, как именно коронавирус бьет по внутренним органам
15:31
Санкционная удавка на шее Северного потока — 2: США выдвинули ультиматум РФ Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять