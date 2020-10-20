Скрытый симптом диабета: зуд в этом месте должен насторожить

Очень важно, чтобы, если вы подозреваете, что у вас диабет, как можно скорее обратитесь к врачу. / УНИАН

Диабет - распространенное заболевание. Диабет 2 типа может быть вызван тем, что организм не производит достаточного количества гормона инсулина или не реагирует на инсулин.

Без достаточного количества гормона организм изо всех сил пытается преобразовать сахар в крови в полезную энергию.

Очень важно, чтобы, если вы подозреваете, что у вас диабет, как можно скорее обратитесь к врачу.

Одним из основных предупреждающих признаков высокого уровня сахара в крови является необъяснимый зуд половых органов.

Постоянный зуд в паховой области - один из основных симптомов диабета, предупреждает медицинский сайт Diabetes.co.uk.

Если у вас высокий уровень сахара в крови, это создает идеальные условия для роста дрожжей. Это может привести к дрожжевой инфекции как у женщин, так и у мужчин, вызывающей зуд.

Вы можете обнаружить, что в ваших гениталиях появляется жгучая боль, они могут стать необычно красными или болезненными.

"Генитальный зуд у обоих полов - это раздражающая проблема, которая может быть просто вызвана аллергией и раздражением кожи или более серьезными расстройствами и заболеваниями, такими как диабет", - говорится на сайте.

В тех случаях, когда зуд половых органов вызван раздражением или аллергией, для исчезновения зуда может быть достаточно избегать контакта с раздражителем или аллергеном.

При диабете уровень глюкозы в крови может быть ненормально высоким, что может создать идеальные условия для роста дрожжей, присутствующих в естественных условиях, а также снижает способность организма бороться с инфекцией.

Диабет также может вызвать повышенное содержание глюкозы в моче - еще одно чрезвычайно подходящее место для размножения дрожжей.

Но зуд гениталий может быть вызван рядом условий и не обязательно означает, что у вас диабет.

Аллергические реакции, бактериальные инфекции, экзема или даже менопауза могут вызвать зуд.

Очень важно поговорить с врачом, если зуд не проходит.

Если не лечить, это может привести к дальнейшим медицинским осложнениям, предупреждает медицинский сайт.

Между тем, к другим распространенным симптомам диабета относятся порезы или раны, которые заживают дольше, неутолимая жажда и выделение большего количества мочи, чем обычно.

Но многие люди могут болеть диабетом, даже не подозревая об этом, потому что признаки и симптомы не обязательно вызывают недомогание.

Вам следует поговорить с врачом, если вас беспокоят тревожные признаки или симптомы диабета, или если вы считаете, что можете подвергаться риску.

Ранняя диагностика этого состояния очень важна, потому что пациенты больше подвержены риску некоторых смертельных осложнений, включая болезни сердца и инсульт.