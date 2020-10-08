Сладость влажной волны: ученые придумали способ усилить женский оргазм

Ученые придумали способ усилить женский оргазм / Bigpicture

Ученые из Тегеранского университета медицинских наук (Иран) закончили разработку CO2-лазера. Как утверждают их западные коллеги, всего лишь пять минут лечения с его помощью способны увеличить сексуальное влечение у женщин и улучшить оргазм.

Результаты исследования были опубликованы в Journal of Lasers in Medical Science.

"Сексуальная дисфункция – сложная проблема для женщин в постменопаузе, распространённость которой составляет 68-86%. Это исследование было направлено на оценку влияния фракционного CO2-лазера или вагинального крема на улучшение сексуальной функции у женщин в менопаузе", – заявил один из авторов работы, доктор Тахере Эфтехар.

Всего в исследовании принимали пятьдесят женщин, у которых наступила менопауза. Они заполнили анкеты о своей сексуальной жизни, а затем их в случайном порядке разделили на две группы. Первая получала терапию лазером CO2 раз в месяц на протяжении трех месяцев. Затем им делали небольшие ранки во влагалище. Через них и запускали выработку коллагена с усилением кровотока.

Вторая группа использовала специальный вагинальный крем трижды в неделю на протяжении трех месяцев. Данный крем был направлен на восстановление тканей влагалища и был призван сделать половой акт гораздо более комфортным.

Результаты продемонстрировали, что у женщин, которые прошли лазерную терапию, сексуальное влечение повысилось в два раза больше, чем у тех, кто использовал крем.

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