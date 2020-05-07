Ученые рассказали, сколько лет жизни отнимает у людей коронавирус - Süddeutsche Zeitung

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Переболевшие китайским коронавирусом мужчины в среднем могли бы в среднем прожить на тринадцать лет дольше, а женщины — на восемь.

К такому выводу пришли ученые из Университета Глазго (Шотландия) в своем исследовании, которое было проведено совместно с Департаментом здравоохранения страны, сообщает немецкий портал Süddeutsche Zeitung.

По их словам исследователей, даже очень пожилые либо люди с хроническими заболеваниями, чаще всего могли бы прожить еще многие годы - даже если бы не заразились китайским коронавирусом.

Читайте такжеИммунитет к коронавирусу: ученые сделали новое открытиеНо, несмотря на преклонный возраст многих скончавшихся от коронавируса, ученые предостерегают выздоровевших от поспешных выводов. С одной стороны, от Covid-19 умирают и более молодые / здоровые люди. С другой стороны - даже имеющиеся хронические заболевания не означают автоматически раннюю смерть.

"Часто говорят, что заражение коронавирусом может стоить человеку одного-двух лет жизни, но обычно ситуация серьезнее", — подытожили исследователи.

Напомним, ранее ученые из Нидерландов подтвердили еще один способ передачи китайского коронавируса - фекально-оральным путем. Именно поэтому у 30% пациентов наблюдаются проблемы с желудочно-кишечным трактом.