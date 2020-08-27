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Смерть в молодом возрасте: к чему может привести дневной сон

27 августа 2020, 11:13

Эксперты признали, что дневной сон может быть полезен для людей, которые плохо спят по ночам.

Сон
Эксперты признали, что дневной сон может быть полезен для людей, которые плохо спят по ночам/ Pixabay

По мнению ученых, слишком долгий дневной сон может повысить вероятность сердечного заболевания или смерти молодым. Из плохих новостей для любителей сиесты, исследователи обнаружили, что ежедневный сон на час и более может увеличить риск ранней смерти или болезни на треть.

Как сообщает The Daily Mail, эксперты признали, что дневной сон может быть полезен для людей, которые плохо спят по ночам. Но ученые из китайского медицинского университета Гуанчжоу заявили, что их следует избегать, на случай, если будет окончательно доказано, что такой короткий сон днем вреден для здоровья.

Точная причина, по которой дневной сон может быть опасным, неясна, но прошлые исследования показали, что он может вызывать внутренний отек, называемый воспалением, который вреден для сердца. Но также может быть, что дневной сон является ранним признаком проблем со здоровьем для некоторых людей, и что они могут спать днем ​​из-за надвигающейся болезни.

Ученые изучили 20 исследований, в которых участвовало более 300 000 человек, их привычки ко сну, их здоровье и смерти. Результаты показали, что эффект был хуже для женщин, у которых риск умереть молодым возрастал на 22%, если они спали более часа каждый день.

Наука о влиянии дневного сна на здоровье людей неясна, и были исследования, которые связывали их с ухудшением здоровья сердца, но также и те, которые обнаружили, что сон в дневное время может снизить риск инсульта или сердечного приступа.

"Дневной сон распространен во всем мире и обычно считается здоровой привычкой", - сказал доктор Чже Пан, автор исследования.

"Распространено мнение, что дневной сон улучшает работоспособность и противодействует негативным последствиям "недосыпания". Наше исследование ставит под сомнение эти широко распространенные мнения", - говорит он.

Он добавил: "Если вы хотите устроить сиесту, наше исследование показывает, что безопаснее всего спать менее часа".

Они обнаружили, что у людей, которые спали каждый раз более часа, на треть (34 процента) выше вероятность развития сердечных заболеваний по сравнению с теми, кто не спит.

А риск преждевременной смерти вырос на 30 процентов. Однако если люди спят менее шести часов в сутки, дневной сон не увеличивает риск смерти или болезни.

Однако другие исследования связывают недостаточный сон с другими серьезными проблемами со здоровьем, и взрослым обычно рекомендуется проводить не менее семи часов в сутки.

Доктор Пэн предположил, что сон на самом деле может быть полезен для людей, которые не высыпаются ночью. "Результаты показывают, что более короткий сон - особенно менее 30–45 минут - может улучшить здоровье сердца у людей, которые плохо спят по ночам", - сказал он.

Ученые годами изучали влияние дневного сна на здоровье, и исследования дали противоречивые результаты.

Профессор Джереми Пирсон, младший медицинский директор British Heart Foundation, не принимал участия в исследовании, но сказал: "В течение некоторого времени ведутся споры о том, полезен или вреден дневной сон для вашего сердца. Хотя это исследование предполагает, что ежедневный сон продолжительностью более 60 минут увеличивает риск сердечных и сердечно-сосудистых заболеваний, необходимы дополнительные исследования, чтобы понять, почему", - добавил ученый.

Команда из Стэнфордского университета в Калифорнии обнаружила, что у пожилых людей, которые регулярно спали, в два с половиной раза больше шансов получить диагноз сердечных заболеваний или рака.

Исследование с участием 11000 человек показало, что дневная сонливость после нормального ночного сна связана с серьезными заболеваниями, включая высокое кровяное давление и диабет.

Исследование доктора Пэна также отметило это и предположило, что причиной может быть воспаление - разновидность опасного отека внутри кровеносных сосудов и мягких тканей.

Воспаление, которое может быть вызвано усталостью и истощением, создает дополнительную нагрузку на организм и иммунную систему и может нанести необратимый ущерб, если оно продолжается в течение длительного времени.

Однако некоторые исследования показали, что дневной сон полезен.

сон здоровье
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