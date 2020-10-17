Смертельная угроза: тяжелым больным с COVID-19 грозит опасность - СМИ

В Украине обеспечены кислородом меньше половины из развернутых в стране ковидных койко-мест.
В Украине большая проблема с обеспечением кисородом ковидных коек "первой очереди".
Несмотря на то, что использование кислорода – единственное спасение для тяжелых больных, у которых коронавирус вызвал пневмонию, в Украине эта сфера вызывает серьезные опасения, пишет zn.ua.
По словам специалистов, на сегодняшний день обеспечены кислородом меньше половины из развернутых в стране ковидных койко-мест, пишет издание.
В материале подчеркивается, что кислород может как спасать, так и убивать: "Кислород подается в сеть под давлением до 20 атмосфер, из баллонов – свыше 150. При неправильной эксплуатации, несоблюдении правил безопасности или же при понижении температуры воздуха это грозит взрывом".
Несмотря на то, что кислородные баллоны должны содержаться в отдельных помещениях, для этого не всегда есть средства и надлежащие условия. Кроме того, объем потребляемого в больницах кислорода в большинстве случаев сейчас значительно превышает тот, на который системы были рассчитаны, а при понижении температуры кислород будет замерзать и будут проблемы с его доставкой, добавляют авторы.
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Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов подчеркнул, что в Украине существуют проблемы с ПЦР-тестированием.
Он сообщил, что это связано с образование очередей из желающих сдать тест на коронавирус.
- В Украине за минувшие сутки зарегистрировано антирекордное количество случаев COVID-19 - 6 тыс. 410.
- Всего в стране зарегистрирован 293 тыс. 641 случай COVID-19, в том числе 6 тыс. 410 за прошедшие сутки.
- Всего от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, умерли 5 тыс. 517 человека, в том числе 109 человек - за прошедшие сутки.
- Выздоровели 124 тыс. 113 человек. За минувшие сутки - 2 тыс. 194.
- На сегодняшний день в Украине болеют 164 тыс. 11 человек.