Смертельная угроза: тяжелым больным с COVID-19 грозит опасность - СМИ

В Украине серьезная проблема в больницах из-за COVID-19 / Reuters

В Украине большая проблема с обеспечением кисородом ковидных коек "первой очереди".

Несмотря на то, что использование кислорода – единственное спасение для тяжелых больных, у которых коронавирус вызвал пневмонию, в Украине эта сфера вызывает серьезные опасения, пишет zn.ua.

По словам специалистов, на сегодняшний день обеспечены кислородом меньше половины из развернутых в стране ковидных койко-мест, пишет издание.

В материале подчеркивается, что кислород может как спасать, так и убивать: "Кислород подается в сеть под давлением до 20 атмосфер, из баллонов – свыше 150. При неправильной эксплуатации, несоблюдении правил безопасности или же при понижении температуры воздуха это грозит взрывом".

Несмотря на то, что кислородные баллоны должны содержаться в отдельных помещениях, для этого не всегда есть средства и надлежащие условия. Кроме того, объем потребляемого в больницах кислорода в большинстве случаев сейчас значительно превышает тот, на который системы были рассчитаны, а при понижении температуры кислород будет замерзать и будут проблемы с его доставкой, добавляют авторы.

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Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов подчеркнул, что в Украине существуют проблемы с ПЦР-тестированием.

Он сообщил, что это связано с образование очередей из желающих сдать тест на коронавирус.