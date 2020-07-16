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Смородина: названы 6 преимуществ для здоровья

Добавки черной смородины усиливают иммунный ответ.

16 июля 2020, 17:31
Смородина
Люди принимают черную смородину, чтобы улучшить кровоток/ Pixabay

На улице середина июля, а значит пришло время урожая смородины: красной, черной, белой и розовой.

Примечательно, что долгое время черная смородина (Ribes nigrum) в Соединенных Штатах называлась "запретным плодом". Фермеры думали, что терпкие ягоды, родом из Европы и Азии, помогли распространить грибок, который убивал сосны. Из-за запрета многие американцы пропустили эти питательные ягоды.

Черная смородина и ее польза для здоровья

Черная смородина имеет высокую концентрацию:

  • антоцианов
  • полифенольных вещест
  • вантиоксидантов
  • витамина C
  • гамма-линоленовой кислоты (ГЛК)

Обычно люди используют целое растение черной смородины, от листьев до семян и ягод. Наиболее распространенной формой является масло из семян черной смородины, но вы также можете приготовить настой и чай из листьев растения, свежих или сушеных.

Люди принимают черную смородину, чтобы улучшить кровоток, усилить иммунную систему, здоровье глаз, здоровье кишечника и почек.

Показано, что экстракты черной смородины снижают факторы риска метаболических состояний, таких как диабет 1 и 2 типа.

Витамины

Черная смородина содержит много витаминов, таких как: В-5, В-6, В-1, Е.

Наиболее важным является витамин С. На самом деле черная смородина содержит в четыре раза больше витамина С чем в апельсинах и в два раза больше антиоксидантов, чем черника. Преимущества витамина С много. Организм использует витамин С для метаболизма белка и образования коллагена, который необходим для ухода за кожей и против старения.

Иммунная система

В дополнение к витамину С в черной смородине есть много антиоксидантов и антоцианов. Они могут помочь укрепить вашу иммунную систему, облегчить боль в горле и ослабить симптомы гриппа.

Листья черной смородины также обладают рядом свойств, в том числе:

  • антимикробными
  • противовоспалительными
  • противовирусными
  • противоядными
  • антисептическими
  • противоопухолевыми

Одно исследование показало, что добавки черной смородины усиливают иммунный ответ у людей, которые регулярно тренируются. Они также могут тренироваться тяжелее в течение более длительных периодов времени, благодаря черной смородине.

Другое исследование Американской Академии Оксфорд здоровых пожилых людей показало, что масло семян черной смородины повышает иммунную систему.

Воспаления

Черная смородина оказывает прямое влияние на воспалительную реакцию вашего организма.

Масло семян черной смородины содержит гамма-линоленовую кислоту (GLA), тип омега-6 жирной кислоты, которая, как говорят, помогает ослабить воспаление в организме. Высокое содержание GLA и антоцианов может помочь улучшить работу суставов или мышц:

В некоторых исследованиях добавки GLA были настолько эффективны, что участники с ревматоидным артритом могли уменьшить свои обычные обезболивающие препараты.

Псориаз

Несмотря на то что научных исследований о масле семян черной смородины и его эффективности в отношении кожных заболеваний не проводилось, Национальный фонд псориаза в США рекомендует масло для облегчения симптомов псориаза. Принимая внутрь, масло семян черной смородины может помочь замедлить рост и развитие пятен псориаза. Его также можно наносить непосредственно на сухую, зудящую или жгучую кожу.

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Принимая внутрь, масло семян черной смородины может помочь замедлить рост и развитие пятен псориаза.

Глаза

Research Trusted Source показывает, что линолевая кислота, которая содержатся в витамине C, могут быть перспективной для лечения сухости глаз.

Клинические испытания с черной смородиной показали, что эти ягоды улучшают функцию глаз, в том числе:

  • способность глаз адаптироваться к темноте
  • приток крови к глазам
  • замедленное прогрессирование ухудшения поля зрения у людей с глаукомой
  • симптомы зрительной усталости

Люди, которые работают за компьютером каждый день, могут воспользоваться добавками из черной смородины. Одно исследование показало, что 1 столовая ложка ягод черной смородины снижает зрительное утомление через два часа.

витамины здоровье
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