Снижает риск рака: названо лучшее время для тренировок

Исследователи проанализировали данные 2795 участников. / ERR

Взрослым рекомендуется заниматься физическими упражнениями каждый день. Национальная служба здравоохранения рекомендует заниматься укрепляющими видами деятельности, которые прорабатывают все основные мышцы, по крайней мере, два дня в неделю, а также как минимум 150 минут активности средней интенсивности в неделю или 75 минут активности высокой интенсивности.

Преимущества регулярных упражнений включают контроль веса, снижение риска сердечных заболеваний и стабильный уровень сахара в крови.

Новое исследование, опубликованное в Международном журнале рака, показало, что люди, которые занимаются спортом утром, с 8 до 10 утра, могут иметь меньше шансов заболеть раком, чем те, кто занимается спортом позже в тот же день.

Исследователи проанализировали данные 2795 участников. Участники были частью испанского исследования с множеством случай-контроль, целью которого было понять факторы, вызывающие распространенные виды рака в Испании, и способы их предотвращения.

В период с 2008 по 2013 годы исследователи опросили участников, чтобы выяснить, сколько времени они занимались в развлекательных целях и в домашних условиях.

В среднем через три года исследователи оценили время, когда люди тренировались.

Особое внимание было уделено 781 женщине с раком груди, ответившей на анкету о своей физической активности, и 504 мужчинам с раком простаты, предоставившим данные о времени, в течение которого они тренировались.

Исследователи обнаружили, что физическая активность между 8 и 10 часами утра имеет самый сильный потенциальный положительный эффект в плане уменьшения рака груди и простаты.

Исследователи предполагают, что польза от ранних упражнений для риска рака груди может быть связана с эстрогеном. Высокий уровень эстрогена связан с повышенным риском рака груди, а упражнения могут снизить уровень эстрогена.

Кроме того, выработка эстрогена наиболее активна около 7 утра.

Мелатонин также может быть фактором, поскольку исследователи показали, что мелатонин может защитить от риска рака. Кроме того, упражнения днем ​​или ночью могут задержать выработку мелатонина.

Исследователи отметили, что у исследования есть ограничения, и они не смогли с уверенностью определить небольшой эффект, который может иметь время выполнения упражнений.

Этот вывод исследования считается важным из-за большого числа заболевших раком и значительного числа людей, которые умирают от этого заболевания.

Например, в США, по оценкам ученых, к концу 2020 года 1 806 590 человек получат диагноз рака - 606 520 человек умрут от этого заболевания.

Учитывая большое количество людей, у которых развивается рак, такое небольшое изменение, как изменение времени, в течение которого человек занимается, может внести значительный вклад в снижение воздействия рака на все население.

Есть также свидетельства того, что циркадный ритм человека может иметь связь с шансом на развитие рака.

Циркадный ритм - это естественный внутренний процесс, регулирующий цикл сна и бодрствования.

Международное агентство по изучению рака классифицировало уровень доказательств того, что работа в ночную смену нарушает циркадный ритм человека, как "вероятно" канцерогенную для человека.

Исследования также показали, что физические упражнения связаны с циркадным ритмом человека.

Исследование, опубликованное в 2019 году, показало, что упражнения в течение дня могут помочь улучшить циркадный ритм человека.