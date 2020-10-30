Соцсеты вызывают депрессию: медик указала на 4 способа победить ее

Ученые все еще исследуют потенциальные последствия для здоровья, особенно для психического здоровья / log.com.tr

Социальные сети становятся все более распространенными: по оценкам, 3,6 миллиарда пользователей во всем мире, и, по прогнозам, к 2025 году это число вырастет почти до 4,5 миллиарда.

И хотя социальные сети коренным образом изменили то, как мы общаемся друг с другом, ученые все еще исследуют потенциальные последствия для здоровья, особенно для психического здоровья.

Данные указывают на то, что социальные сети могут способствовать развитию депрессивных симптомов, особенно среди более молодого населения.

Вызывают ли социальные сети депрессию?

Социальные сети не вызывают депрессию напрямую, но могут способствовать выработке привычек. Сидя в социальных сетях легко ложиться спать слишком поздно, отвлекаться и игнорировать обязанности.

"Социальные сети, вносящие свой вклад в эти вещи - и в дополнение к этим вещам - также способствуют депрессии", - говорит Леа Лис, доктор медицины, сертифицированный психиатр с клинической практикой в ​​Саутгемптоне, Нью-Йорк.

Как распознать признаки депрессии и эффективно справиться с симптомами

В крупном канадском исследовании учеников седьмого класса в 2019 году исследователи обнаружили, что за каждый час, проведенный в социальных сетях, симптомы депрессии, такие как чувство одиночества, грусти и безнадежности, значительно усиливаются.

И хотя исследование не могло доказать, что социальные сети вызывают депрессию, оно пришло к выводу, что использование социальных сетей должно регулироваться, чтобы предотвратить или уменьшить ее.

Вот некоторые из причин, по которым исследователи и психологи считают, что социальные сети и депрессия так тесно взаимосвязаны.

Чувство изоляции: социальные сети могут помочь развить чувство общности и привести к прочным дружеским отношениям, но они также могут вызвать FOMO, также известный как "страх упустить".

"Вы наблюдаете, как другие люди находятся вместе, что может усилить чувство одиночества, зависти, чувства обособленности и отчужденности", - говорит Гейл Сальц, доктор медицины, доцент психиатрии Нью-Йоркской пресвитерианской больницы Медицинской школы Вейл-Корнелл. "Это создает ощущение, что вы выглядите со стороны, не можете участвовать, не можете соответствовать требованиям и поставили бы себя в неловкое положение, если бы попытались".

В крупном исследовании 2019 года изучалось влияние социальных сетей на воспринимаемую социальную изоляцию учащихся в возрасте от 18 до 30 лет. Исследователи обнаружили, что каждые 10% увеличения количества описываемых негативных переживаний в социальных сетях усиливают чувство изоляции на 13%.

И наоборот, увеличение на 10% положительного опыта, описанного самими собой, в социальных сетях, не сделало людей менее изолированными. Таким образом, даже если у людей есть положительный опыт в социальных сетях, они не обязательно облегчают негативное чувство изоляции.

Прокрутка смерти: люди склонны полагать, что если они все знают, то могут контролировать происходящее. К сожалению, это убеждение часто приводит к бесконечному скроллингу в Твиттере или попаданию в червоточину мрачного содержания Reddit или Facebook.

Такое поведение точно известно как скроллинг смерти смерти, привычка продолжать читать новости в Интернете, даже если они угнетают, вызывают грусть или разочаровывают.

"Один из самых болезненных симптомов депрессии - безнадежность. Если вы смотрите больше новостей, чем вам нужно, или иным образом обращаете больше внимания на негативный контент, тогда да, это будет способствовать депрессии", - говорит Эйми Дарамус, PsyD, a лицензированный клинический психолог из Чикаго.

Мало сна: время, проведенное в социальных сетях, требует бодрствования, возможно, позже, чем хотелось бы вашему организму. В исследовании 2019 года изучалось влияние использования социальных сетей на сон подростков в возрасте от 13 до 15 лет. Люди, проводившие в социальных сетях более пяти часов в день, на 70% чаще ложились спать после 23:00 и с большей вероятностью будут иметь проблемы с засыпанием.

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"Недостаток сна может усилить беспокойство и ухудшить настроение", - говорит Зальц. Фактически, появляется все больше доказательств того, что недостаток сна может вызвать или усугубить депрессию.

Кибербуллинг: социальные сети также привели к киберзапугиванию, когда хулиганы могут бросать оскорбления и негатив анонимно, что затрудняет их привлечение к ответственности.

В большом исследовании, проведенном в 2018 году исследовательским центром Pew Research Center, подростки в возрасте от 13 до 17 лет и их родители поделились опытом киберзапугивания.

Исследователи обнаружили, что 60% девочек и 59% мальчиков подвергались той или иной форме кибербуллинга, будь то оскорбительные обзывания или распространение ложных слухов. Это может привести к проблемам с психическим здоровьем, поскольку киберзапугивание связано с депрессивными симптомами у учащихся.

Сравнение себя с другими: cравнение себя с другими: социальные сети также позволяют легко сравнить свою жизнь с чьей-то яркой лентой. "Социальные сети заставляют нас думать, что все живут в более совершенном мире, чем они есть на самом деле", - говорит Лис.

Исследование 2018 года подтверждает эти утверждения, поскольку исследователи обнаружили, что студенты, сравнивающие себя в социальных сетях и ищущие положительные отзывы от сверстников, имели более депрессивные симптомы, чем те, кто этого не делал. Это было более распространено среди студенток и тех, кто считал себя менее популярными.

Как минимизировать негативное воздействие социальных сетей на психическое здоровье

Социальные сети могут способствовать возникновению депрессивных симптомов, но эти четыре совета помогут вам меньше прокручивать страницу и чувствовать себя лучше, проводя время в Интернете.

Выключить уведомления. Попробуйте отключить уведомления для всех приложений, включая электронные письма и текстовые сообщения.

"Без этих постоянных напоминаний вы сможете ограничить время, которое вы проводите в социальных сетях", - говорит Лис.

Установите временные рамки. Установка ограничения на частоту использования приложений социальных сетей приведет к появлению предупреждения, когда вы превысите отведенное время. Следование этим ограничениям может помочь сократить время использования экрана.

Будьте избирательны. Вместо того, чтобы общаться со всеми в социальных сетях, Зальц рекомендует сосредоточиться на нескольких крепких отношениях. Затем установите время, чтобы общаться с этими друзьями лицом к лицу, за пределами цифровых сетей.

Внимательно используйте социальные сети. Ищите позитивные платформы и взаимодействия, такие как приложения для медитации или общение с другом, и тратьте меньше времени на людей, с которыми вы постоянно сравниваете себя, таких как знаменитости или модели.