Сон и лишние килограммы - как связаны недосып и похудение у людей

Как связаны недосып и похудение у людей / Pixabay

Через пять лет около 20% жителей Земли будут страдать от ожирения.

Такой прогноз озвучили биологи из Университета Южной Калифорнии (США).

По их мнению, на набор лишних килограммов влияет в первую очередь недосып. Те люди, которые спят меньше рекомендуемых восьми часов в сутки, как правило, с трудом худеют, даже если сидят на строгой диете.

Причем вариант отсыпаться в выходные или в отпуске ничуть не помогает. Биологи наблюдали за 36 добровольцами, которые пытались избавиться от лишнего веса. Все придерживались строгой диеты, но некоторые в будни проводили в постели меньше положенных восьми часов, а в выходные — больше.

Восемь недель спустя выяснилось ‒ все участники исследования похудели примерно одинаково. Лишь у тех, кто не имел проблем со сном, потеря веса случилась в основном по причине уменьшения жировой массы, а у тех, кто недосыпал — за счет нежировых тканей.

Американские и бельгийские ученые объясняют набор веса из-за недосыпа действием гормонов, которые влияют на аппетит. У дюжины молодых здоровых добровольцев с дефицитом сна уровень грелина повысился, а лептина - уменьшился. Первый усиливает аппетит - его еще называют гормоном голода. Второй, наоборот, отвечает за чувство насыщения. Колебания данных гормонов и могут определять то, что люди, которые спят меньше нормы, как правило, чаще страдают от избыточного веса.

Читайте такжеКак похудеть без вреда для здоровья - советы от украинской модели

Как похудеть - что было ранее: