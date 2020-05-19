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Комаровский рассказал, где чаще всего можно подхватить коронавирус

19 мая 2020, 21:18

Известный доктор заверил, что опасный недуг можно запросто подцепить в собственном доме.

Комаровский
Комаровский высказался о пути заражения коронавирусом / Скриншот

Известный доктор Евгений Комаровский, который ранее признался, смог ли разбогатеть на карантине, на этот раз сообщил, где есть самый высокий риск встретиться с опасным коронавирусом.

Вопреки распространенному мнению, врач заявил, что подхватить недуг чаще всего можно не в общественных местах, а в собственном доме.

Как пояснил врач на своем канале в YouTube, "нигде вы так близко не будете с людьми, как в вашем доме".

Что касается улицы, то, как сказал Комаровский, "ветер делает вирус менее передаваемым", а открытые пространства "позволяют людям держаться друг от друга подальше".

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Доктор также рассказал о недавнем исследовании передачи коронавируса, проведенном в Китае. Ученые доказали, что из 7 300 человек, участвовавших в исследовании, только один заразился, общаясь на открытом воздухе. Однако, подчеркнул врач, нельзя забывать об обязательном соблюдении социальной дистанции.

Ранее Комаровский предупредил, что любой антисептик для рук "пшикалка" не работает, поскольку для дезинфекции необходимо три миллилитра раствора, а с помощью пшикалки такую дозу получить самостоятельно не получится.

Как писал Главред, Комаровский назвал популярное лакомство, которое способно помочь телу успешнее бороться с атаками инфекций.

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